Stand, spettacoli e cibo Torna la Festa dell’Uva

Un viaggio nel tempo ai tempi degli antichi romani. La 68esima edizione della Festa dell’Uva torna lungo le strade di Castenaso per quattro giorni, da giovedì a domenica. Un appuntamento fisso dal 1954 che si tiene ogni terza domenica di settembre. Al centro di questa rassegna la solidarietà per le persone alluvionate e le proposte culinarie di qualità. Il menu proposto dall’Istituto Alberghiero ‘Scappi’, che festeggia i trent’anni di attività, propone ‘Dolce Uva’, un dolce dedicato alla festa proposto dal concittadino Maestro pasticciere Gino Fabbri. Infine uno spazio dedicato al vino, alle degustazioni: in collaborazione con una impresa locale, ‘Exquisito’ e l’associazione ‘Donne del Vino’. C’è spazio anche per nuove collaborazioni, coi i ‘Beer Brothers on the road’ alla Bassa Benfenati, e un gradito ritorno: il Ristoro dei Galli Boi che riporta alla Festa l’antica tradizione della cottura della carne con lo ‘spricco’, attorno al fuoco.

Oltre ai prodotti gastronomici, che la festa propone c’è anche un calendario è ricco di altre iniziative come la biciclettata inclusiva, alla camminata lungo il fiume, le mostre di artisti del territorio, la galleria fotografica di Bcc Felsinea in sala consiliare che celebra i suoi 120 anni di attività, la sfilata di volontari appassionati vestiti da antichi celti e romani, la festa dello sport e la rievocazione storica dove i soldati romani si scontreranno con i celti Boi che abitavano l’Emilia-Romagna 2000 anni fa. Il tutto non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei commercianti locali, il comitato commercianti Castenaso Com.Com e Ascom Confcommercio.

"Per stare insieme...come un grappolo! Un grandissimo grazie ai volontari, alle Associazioni tutte, al Comune di Castenaso e tutti coloro che lavorano e collaborano con noi per la realizzazione di questo evento che rappresenta un bel momento di incontro dopo le vacanze estive", tiene a far sapere il

Consiglio Direttivo di Pro loco Castenaso aps.

Hanno presentato il programma il vicesindaco Pier Francesco Prata, la presidente Proloco di Castenaso, Nadia Sapori, la dirigente Iis ‘Bartolomeo Scappi’ di Castel San Pietro Terme, Patrizia Parma e il presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli. Hanno partecipato anche Antonietta Mazzeo, consigliera nazionale e regionale dell’associazione nazionale ‘Le Donne del Vino’ che ha partecipato all’organizzazione dell’evento, Davide Merighi in rappresentanza di Com Com e Giovanni Riccioni di Confcommercio Ascom. Sul sito castenaso-welcome.it c’è il programma completo con tanto di guida sfogliabile.

Nicola Maria Servillo