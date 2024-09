Stand, sport e tanta musica. I commercianti salutano l’estate

Dopo il grande successo della prima edizione ritorna la Festa di Fine Estate a Calderara, nella quale sport, musica e gastronomia saranno le protagoniste della serata. L’iniziativa, che inizierà nel primo pomeriggio di sabato, con la manifestazione sportiva promossa dalla Polisportiva di Calderara, vedrà dalle 17 l’apertura in Piazza Marconi degli stand gastronomici a cura del Nuovo Comitato Commercianti di Calderara. Gli stand e l’accoglienza dei commercianti saranno accompagnati dalla musica dei dj set di Radio Bruno, Ivo Morini e Cuccurullo, per una serata all’insegna del gusto e del divertimento. La festa di Fine Estate, organizzata dal Nuovo Comitato Commercianti e dalla Polisportiva, con lo scopo di incrementare l’attrattività commerciale, sociale e culturale di Calderara di Reno, si avvale anche quest’anno della stretta collaborazione di Confcommercio Ascom Bologna, del Comune, di alcune grandi aziende del territorio e delle associazioni del terzo settore.

"La seconda edizione della Festa di Fine Estate è il risultato del grande impegno dei commercianti del nostro Comitato, ma anche di Confcommercio Ascom Bologna, dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni del territorio, che ringrazio sentitamente- interviene Paolo Laino, presidente Ascom di Calderara . Quest’anno ci saranno alcune novità a cominciare dagli ospiti che si alterneranno in console per regalarci una splendida serata. Come nella precedente edizione - prosegue il presidente - tutto il ricavato sarà interamente destinato al finanziamento delle luminarie natalizie e quindi alla promozione e valorizzazione del nostro territorio" - conclude Laino.

"la Festa di fine estate - sottolinea il sindaco Falzone - è già diventata un appuntamento importante, che auspico diventi un classico di Calderara. Come già dichiarai lo scorso anno, l’Ascom calderarese e il nuovo Comitato Commercianti sono valori aggiunti per l’intero territorio, un presidio importante per la città e le frazioni".