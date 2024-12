Standard Ethics assegna outlook ’Positivo’

Standard Ethics, agenzia nel campo della finanza sostenibile e degli studi Esg, ha confermato a Piquadro il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE-“ e il Long Term Expected SER “EE”. Inoltre, per il 2024, Standard Ethics ha assegnato un Outlook “Positivo” al Gruppo, sottolineando i progressi e le prospettive favorevoli per le politiche di sostenibilità. Tra le principali del 2024 nell’azienda di Gaggio Montano (Bologna) si segnalano l’estensione della quantità di prodotti compensati, il calcolo delle emissioni scope 3, l’introduzione di una piattaforma welfare per i dipendenti e la revisione dei processi d’approvvigionamento.