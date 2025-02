Stangata dehors, l’assessora Li Calzi:: "Non sia motivo per rincarare i menù"

Se aumentano i prezzi nei menù dei ristoranti, la colpa non è dell’aumento sulle tariffe dei dehors. Ne è sicura Roberta Li Calzi, assessora al Bilancio, che ieri mattina assieme ai tecnici di Palazzo d’Accursio ha fatto il punto sul nuovo sistema delle tariffe per gli spazi su strada di ristoranti e bar. Tariffe che in molti considerano "una stangata".

"Non si addossino eventuali rincari nei menu, che sono del tutto legittimi, a possibili aumenti che potrebbero al massimo attestarsi a quattro euro al giorno per un dehors in zona pedonale del centro storico" scandisce Li Calzi, che pur confermando l’apertura del confronto con le associazioni di categoria su alcuni aspetti della delibera, assicura che l’amministrazione non intende tornare indietro. "Significherebbe aver fatto tutto questo lavoro per niente – insiste l’assessora –. Serve a tutti fare un bagno di realtà. Dopo 14 anni se ci chiedono di fare un passo indietro, vuol dire che non è chiaro".

E ancora: "Gli aumenti non piacciono a nessuno, ma la città non è più quella del 2011. Sappiamo che dobbiamo far fronte a una serie di spese nei prossimi anni, a fronte di tagli che abbiamo già visto essere pesanti per il prossimo triennio". Poi un ulteriore appunto al dialogo con le categorie: "Hanno avanzato richieste e proposte, sono in corso valutazioni sia da parte mia che dell’assessora Guidone (al Commercio, ndr): stiamo valutando quali possano essere ulteriori punti di equilibrio".

La giunta definirà con un’ulteriore delibera quale coefficiente sarà utilizzato per aumentare le tariffe. Su questo punto si sono centrati questa mattina in commissione molti degli interventi delle minoranza, dalla Lega a Fratelli d’Italia. "Non stiamo parlando di cifre significative", commenta la dirigente comunale Miriam Pepe, ma il leghista Matteo Di Benedetto non ci sta: "Ho chiesto se le vie assoggettabili alla nuova super tariffa potrebbero essere ridefinite dalla Giunta in ogni momento con un semplice atto amministrativo, senza passare dal Consiglio, e la risposta è stata affermativa. Questo metterebbe una spada di Damocle sulla testa di troppi imprenditori".

