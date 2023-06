Stangata Social Log Mura di Porta Galliera: condannati 12 occupanti

Il processo per l’occupazione dell’immobile in via Mura di Porta Galliera si è concluso con dodici condanne. Lo stabile venne occupato nove anni fa, nel maggio del 2014, e successivamente sgomberato due anni dopo, il 12 luglio 2016. Proprio in quell’occasione, gli occupanti, alcuni stranieri e attivisti del collettivo Social Log, lanciarono acqua e secchiate dalle finestre contro le forze dell’ordine.

Le pene decise dal giudice del tribunale monocratico, Mazzino Barbensi, vanno dai 13 ai 16 mesi, con la sospensione condizionale. Gli imputati, difesi dall’avvocato Marina Prosperi, sono stati giudicati responsabili del reato di invasione di edifici e il furto di acqua potabile fornita da Hera, a seguito della manomissione del contatore.

Quattro dei dodici imputati sono stati inoltre condannati per getto pericoloso di cose. Le assoluzioni sono arrivate, invece, per i reati quali danneggiamento e resistenza opposta dagli occupanti quando i tecnici tentarono di chiudere il contatore. Non solo.

Tutti gli imputati sono stati inoltre condannati al risarcimento dei danni nei confronti di Hera, per una somma pari a 16mila euro. L’azienda, assistita dall’avvocato Patrizio Orlandi, si era costituita parte civile. Fra i testimoni della difesa degli imputati è stata sentita anche Amelia Frascaroli, all’epoca dei fatti assessora al Welfare del Comune di Bologna. L’occupazione di Mura di Porta Galliera suscitò all’epoca polemiche in città, in un periodo in cui erano presenti diverse palazzine occupate in simultanea.

La vicenda interesserò anche l’allora sindaco di Bologna, Virginio Merola, indagato per rifiuto e omissioni di atti d’ufficio. A febbraio 2017, però, il gip Letizio Magliaro dispose l’archiviazione per il primo cittadino, indagato per non essersi attivato con provvedimenti urgenti per prevenire o eliminare pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Non c’erano quindi responsabilità penali nella condotta del primo cittadino in merito alla vicenda della palazzina di via Mura di Porta Galliera.

La decisione arrivò dopo che la Procura aveva chiesto l’archiviazione per Merola, difeso dal professor Vittorio Manes. In quel caso c’era stata però l’opposizione di un comitato di residenti.