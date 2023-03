"Stanno arrivando perturbazioni"

"La zona di Bologna, dalla città fino alla parte montana, è in sofferenza. Le precipitazioni da inizio ottobre sono sotto il 25esimo percentile. Nel mese di febbraio, invece, in quasi tutta la regione registriamo valori inferiori alla media, rispetto al clima 1991-2020, con punte di oltre -80% nelle aree centro occidentali".

Queste le parole di Cinzia Alessandrini, responsabile Osservatorio clima dell’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpae). E sul fenomeno siccità specifica: "Non è un fenomeno istantaneo, ma va considerato sul lungo periodo: non è una pioggia che cambia la situazione". E, in previsione dei prossimi giorni, "tra il 13 e il 19 marzo la settimana sembra caratterizzata da alternanza di fasi tra alta pressione e passaggio di deboli onde depressionarie – conclude la Alessandrini –. Saranno quindi possibili eventi di precipitazione con quantitativi nella norma del periodo".

g. d. c.