"Star del poker ed evasore". Nei guai l’asso Camosci

Non ‘per aspera ad astra’, ma al contrario, dalle stelle alle asperità. O meglio alle grane. Quelle con il fisco, che adesso il campione di poker Enrico Camosci, player of the year 2024, dovrà risolvere. Il giocatore trentunenne bolognese, da qualche anno residente a Malta, che di sé in una recente intervista diceva "dal vivo non gioco per soldi, ma per la competizione", è finito nei guai per evasione fiscale, al termine degli accertamenti sviluppati dai finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano.

I finanzieri hanno infatti verificato come Camosci non abbia mai dichiarato le proprie vincite accumulate nei tornei e nelle partite giocati fuori dal territorio europeo. Ossia, un milione e mezzo di euro, percepito tra 2021 e 2023. La ricostruzione della sua posizione, preventivamente condivisa con la locale Agenzia delle Entrate e da cui è successivamente scaturita una denuncia per omessa dichiarazione, è stata fatta anche attraverso la ricerca di informazioni sui siti specializzati e sui social, consentendo di recuperare a tassazione il milione e mezzo di vincite, ossia i redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’attività sportiva svolta in forma abituale e professionale al di fuori dell’Unione Europea.

Come specifica la Guardia di Finanza, i premi corrisposti da case da gioco autorizzate all’interno dell’Unione Europea non vanno dichiarati, in quanto sono già soggetti a ritenuta alla fonte, mentre quelli conseguiti al di fuori del territorio comunitario costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito.

L’attività delle Fiamme Gialle si inserisce in una più ampia e articolata "analisi di rischio tesa a individuare indebiti risparmi d’imposta ottenuti dai ‘lavoratori sportivi’, figura introdotta dalla recente riforma dello sport", spiega la Finanza. Che ha posto particolare attenzione ai cosiddetti ‘gamers’, ossia coloro che partecipano a competizioni di e-sport, svolte sotto forma di leghe e tornei in cui singoli giocatori o team di professionisti si sfidano su piattaforme virtuali.

In questo contesto i finanzieri hanno posto attenzione al poker sportivo, disciplina che registra a livello globale premi milionari e che trova nel ‘Texas hold ‘em’ la variante più diffusa. Un gioco dove risaltano abilità matematiche, strategiche e psicologiche dei giocatori. Doti che non mancano sicuramente al giovane campione bolognese, che adesso dovrà applicarle anche al calcolo delle tasse.