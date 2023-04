Starbucks atterra in via D’Azeglio L’obiettivo è l’apertura in autunno

di Mariateresa Mastromarino

Dopo anni di attesa e di chiacchiericcio, Starbucks sbarca sotto le Due Torri con un punto vendita nel cuore del centro storico. È attesissima l’apertura della caffetteria americana, che occuperà gli spazi di uno dei palazzi più prestigiosi e storici della città, in via D’Azeglio 34, dove fino a poco c’era la libreria Mondadori. Per Starbucks, lo stabile di prestigio subirà degli interventi edilizi, come il ripristino e la riqualificazione della sala boschereccia, e la creazione di spogliatoi per i dipendenti.

Ma, nonostante i lavori di ristrutturazione, l’avvio del pubblico esercizio di fama mondiale è vicino, perché l’apertura sarebbe prevista per questo autunno, al massimo entro l’anno. Il profumo del famoso Frappuccino e dei Donut al cioccolato inonderanno presto D’Azeglio, senza l’allestimento di dehors su area pubblica. Ma non si tratta solo di cibo: l’attività ospiterà anche iniziative sociali e culturali in collaborazione con il Comune, proponendo progetti sul bere responsabile, e sul rispetto ambientale, come il riciclo e la riduzione degli sprechi. A raccontarlo è l’assessora comunale al commercio Luisa Guidone, durante la presentazione di 16 progetti speciali per il commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, tutti approvati in deroga al ‘Regolamento Unesco’, che limita i nuovi esercizi commerciali nel centro storico. "Nelle altre città i soggetti che intendono aprire attività imprenditoriali arrivano, alzano la saracinesca e aprono, qui – ha dichiarato Guidone – abbiamo messo in piedi una procedura virtuosa che punta a migliorare la qualità dell’offerta commerciale, e che si pone il problema dell’impatto sul territorio di queste attività, sfidandole sul campo dell’innalzamento della qualità e della responsabilità sociale". Oltre a Starbucks, in città arrivano altre otto aperture, una di queste sempre in via D’Azeglio: ‘Bottiglieria del Borgo’, un’enoteca che fungerà anche da libreria tematica. In via De’ Carbonesi 5bc - 7abc, invece, il Teatro Romano riapre le sue porte al pubblico.

Visite al sito archeologico, somministrazione di bevande e cibo sono le attività del Teatro, che restituirà alla città un luogo di grande interesse culturale e storico. In via Rizzoli 42 arriva il colosso delle amarene ‘Fabbri 1905’, con un punto vendita di commercio alimentare, che prevede l’assaggio e la degustazione nei locali, servizio di consegna a domicilio ed emissioni zero nel centro storico. In arrivo alla Galleria Acquaderni, dopo la sua riqualificazione, un ristorante con uno chef stellato, con la creazione anche di uno spazio per studenti, lavoratori e imprenditori, destinato ad attività di co-working. In via De’ Fusari 14d, apre ‘Terre Audaci’, esercizio commerciale di vicinato, che proporrà la vendita di prodotti realizzati in aree confiscate alla mafia.

Tra le aperture, un altro esercizio commerciale di vicinato, ‘Ceneri’ in via Solferino 4e, che si pone l’obiettivo di realizzare corsi nelle Case di Riposo. Per la vendita di pasta fresca bolognese, pane e dolci locali, ci penserà ‘Il forno e la sfoglia di un chicco’, in via Santo Stefano 38c, che garantirà la consegna gratuita agli anziani della zona. ‘Casa Caseus’, in via Nazario Sauro 6, sarà un negozio alimentare specializzato nella vendita di formaggi. Ma non si tratta solo di nuove aperture.

La Giunta, infatti, ha dato il via libera anche a sette opere di trasformazione, come Decathlon Bologna City e The Longevity suite, che inseriranno integratori e bevande energetiche nei negozi. Nell’elenco, anche La Salumeria, in via Santo Stefano 78b, Il Cassone riminese di via Ugo Bassi 10qr, e Caffetteria Solferino. Due ristrutturazioni anche in via Marsala, al Laboratorio del tempo buono e da Apposto.