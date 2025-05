StartUp Day, tra sostenibilità e innovazione . Ecco come la ricerca universitaria fa impresa

Ricerca, innovazione e imprenditorialità si uniscono ancora una volta nell’undicesima edizione dello StartUp Day. Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa, nata grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, LegaCoop Bologna e Fondazione Ecosister, vedrà la collaborazione di tutti e sei gli Atenei della regione. Coinvolti nell’organizzazione anche Cnr e Art-Er. Il 23 maggio allo Spazio Dumbo, cinquanta team universitari avranno l’opportunità di presentare i loro progetti, confrontarsi con il mercato e incontrare oltre trentacinque tra startup, spin-off, aziende, investitori e docenti. Un’importante vetrina pensata per stimolare i giovani e per far emergere le migliori idee imprenditoriali green. Tanti i temi proposti: dal consumo responsabile e dalla transizione ecologica, passando per l’intelligenza artificiale fino ad arrivare ai servizi di inclusione che integrano tecnologie avanzate. Insomma, un programma ricco e variegato con più di quindici tra tavole rotonde, pitch, talk, laboratori e workshop. Lo StartUp Day, inoltre, offrirà cospicui premi ai team che proporranno i progetti più interessanti. "Lo StartUp Day è un processo in continua evoluzione. È molto importante creare delle connessioni inter-universitarie e far sì che i giovani crescano a stretto contatto con gli attori del mondo economico", ha spiegato Marina Silveri, vicepresidente della Fondazione Ecosister.

f. b.