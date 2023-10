Bologna, torna lo ‘startup day’ dell’Università: spazio a invenzione e innovazioni

Bologna, 3 ottobre 2023 – Torna venerdì a Palazzo Re Enzo lo Startup Day 2023, dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità giovanile. L’evento di Alma Mater, arrivato alla sua nona edizione, sarà aperto dalle 9 alle 20 e ospiterà circa quaranta startup e spinoff, oltre a investitori, speaker, esperti e docenti dell’Università di Bologna. La giornata permetterà di presentare le idee dei giovani talenti, dando visibilità e opportunità di crescita alle imprese emergenti.

L’iniziativa è organizzata con la partnership di Intesa Sanpaolo e Legacoop Bologna, oltre alla collaborazione di AlmaCube, dell’Associazione Almae Matris Alumni, dell’Azienda Agraria Unibo, il Cusb (Centro Universitario Sportivo Bologna) e lo Sma (Sistema Museale di Ateneo). L’obiettivo è accrescere lo spirito di imprenditorialità fra giovani e studenti, sostenendo nuovi progetti che possano portare un beneficio al territorio.

“La città abbraccia l’evento nella sua piazza principale – afferma Rosa Grimaldi, delegata del sindaco alla Promozione economica e alla attrattività internazionale –. È un abbraccio che va oltre la dimensione fisica e si trasforma in collaborazione e sinergia”. Ci saranno anche “11 tavole rotonde dedicate a investimenti, avviamento d'impresa e Pnrr – ha aggiunto Claudio Melchiorri, delegato del rettore a Rapporti con le imprese e ricerca industriale – e contributi anche da parte della nostra rete di alunni, con l'obiettivo di aumentare contatti e collaborazioni. Le idee innovative in ballo sono tantissime, declinate in cinque aree tematiche: economia circolare, digitale, spazio, industrie culturali e creative”.

Saranno presenti anche workshop, attività e laboratori per bambini, nonché i momenti di premiazione per i progetti più meritevoli. La giornata, gratuita e aperta a tutti, comincerà con l’inaugurazione delle 10 in Sala Re Enzo, a cui sarà presente anche il rettore Giovanni Molari, che ha sottolineato come il sistema italiano in cui nascono e si sviluppano le startup italiane andrebbe "un po’ rivisto”.

Spiega il rettore: “Le esperienze europee di startup e spin-off sono più estese, dovremmo trovare più sinergie a livello regionale. Da noi ci sono troppi interlocutori che hanno attività in questo ambito, serve più lavoro di squadra nel territorio. Ne ho già parlato con Confindustria e Regione, è importante lavorare in questo senso in futuro e il nostro sistema Ecosister, attivato in chiave Pnrr, è un'occasione. La nostra realtà è forte e consolidata, ma dobbiamo trovare maggiore sinergia con le altre realtà analoghe dell'Emilia-Romagna”.