Stasera al Link. Myss Keta arriva con il nuovo album

Si ferma anche al Link il nuovo tour di Myss Keta, questa sera alle 22.30 in via Fantoni. Dopo essere partita il mese scorso da Parigi, l’artista porta a Bologna il nuovo album che – racconta – "è il punto fermo alla fine di un discorso, il mio punto di vista senza filtri sul mondo. Il che chiude, che determina, che non ammette repliche. È la fine e insieme l’inizio. È l’affermazione totale, senza aperture, senza compromessi. ho deciso di mettere il.". All’interno dell’album si ritrovano influenze fidget house, synthpop, tecktonik, il mondo sonoro electroclash di Miss Kittin e Felix da Housecat, le influenze dance di Gigi D’Agostino, le melodie visionarie dei Crystal Castles.