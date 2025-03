Stasera al Locomotiv. Cullen, Goddard e Niblock: ecco i Chalk

Inizia questa sera alle 21.30 al Locomotiv la serata dei Chalk. Questo il titolo di un progetto in tre parti composto dai musicisti e registi pluripremiati Ross Cullen, Benedict Goddard e Luke Niblock. Una miscela ispirata alla scena delle band con chitarra di Dublino e alle infuocate piste da ballo hardcore della loro natia Belfast. Concludendo la loro trilogia di EP con l’appropriato titolo Conditions III, i Chalk attingono alle influenze visive e sonore delle loro precedenti uscite, caratterizzate da suoni intensi e sperimentali. Paesaggi sonori intrecciati di rumore industriale, techno travolgente e sonorità punk mostrano il trio di Belfast al massimo del loro vigore.

Una serie di concerti sold-out nel Regno Unito e in Irlanda, oltre 30 date nei festival e aperture per Idles e Sprints preparano la band per il loro più grande tour da headliner