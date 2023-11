Stasera Bill Carrothers in solo al pianoforte. Poi si apre workshop dedicato agli studenti

Sono tanti gli appuntamenti proposti nel calendario del Bologna Jazz Festival e praticamente tutti da non perdere per gli amanti del genere. Stasera alle 21,30 riflettori sul palco del Camera Jazz & Music Club (vicolo Alemagna) sale Bill Carrothers in un solo di pianoforte. In concomitanza col concerto, prende il via anche un workshop di musica d’insieme e armonia jazz tenuto dal pianista statunitense dal 5 al 9 novembre sempre al Camera. Rivolto agli studenti del Conservatorio Martini e del Liceo Musicale Lucio Dalla, il workshop fa parte del progetto didattico ’Massimo Mutti’. Classe ’64, debutta con i concerti a 15 anni e, dopo il trasferimento a New York, inanella collaborazioni con la migliore tradizione jazzistica. Lo stile di Bill Carrothers è al contempo intellettuale e comunicativo e rivela una spiccata attrazione per la musica del Novecento, ben oltre il jazz. Spaziando dalle influenze classiche ai repertori della tradizione americana, Carrothers rappresenta una sincera e naturale estensione dell’estetica musicale di Bill Evans.