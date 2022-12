Stasera che... buon anno a tutti quanti

Giorgio

Comaschi

Stasera che finalmente è il 31. Stasera che non è mica stato un brutto anno. Stasera che noi facciamo una cosa normale, a casa. Stasera che abbiamo poi deciso chi porta le lenticchie? Stasera che dicono che le lenticchie portino bene. Stasera che le lenticchie portano sfiga. Stasera che mo soccia che anno di m… Stasera che vado a letto alle 10. Stasera che il vecchione in piazza che brucia lo vai poi a vedere te. Stasera che io i figli non li faccio uscire che chissà chi c’è in giro. Stasera che la Ludo vuole andare a una festa a casa da una sua amica ma la Ludo ha 12 anni, come si fa… Stasera che da domani mangio meno. Stasera che da domani niente pasta. Stasera che fanno la gnola ma sono andati poi tutti via. Stasera che quest’anno va di moda l’Oman. Stasera che Bologna è sempre meno sicura. Stasera che Bologna è in testa alla classifica della qualità della vita. Stasera che allora mettetevi d’accordo. Stasera che belle le parole di John Lennon in via D’Azeglio. Stasera che a Lucio John Lennon è sempre stato sui marroni. Stasera che un buon anno ma di cuore. Stasera che un buon anno ma a te e famiglia. Stasera che a te e famiglia però si usa solo a Natale. Stasera che noi giochiamo sempre a Bestia fino alle 3. Stasera che alla frutta secca ci penso io. Stasera che Lepore chissà in che quartiere farà il capodanno. Stasera che quelli che dicevano che nel 2023 ci sarebbero state le macchine come in Blade Runner volanti dicevano una cagata. Stasera che non si parla più del cuore della città per Sinisa. Stasera che non vedo l’ora di tornare allo stadio per arrivare decimo. Stasera che Thiago Motta da "an capèss un c..., prego si accomodi" a "bè però sto Thiago Motta soccia non è male eh". Stasera che il conto alla rovescia che vale è solo quello di Rai 1. Stasera che dopo il Natale in cui bisogna essere più buoni, si può anche tornare tranquillamente a essere str... Stasera che se bisognerà andare a 30 all’ora a me vene l’orchite. Stasera che si volta pagina. Stasera che la città è più viva. Stasera a Bologna non c’è mai niente. Stasera che mettetevi d’accordo anche stavolta. Stasera che buon anno e poche pippe.