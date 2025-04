Stasera concerto in preparazione alla Pasqua

I Martedì di San Domenico questa volta sono in musica. Stasera alle 21 infatti ci sarà un concerto in preparazione della Santa Pasqua: ’Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce’ di Franz Joseph Haydn. Protagonisti, nella versione per quartetto d’archi, Giacomo Tesini (violino), Filippo Tesini (violino), Maria Giulia Tesini (viola) e Tommaso Tesini (violoncello) con il commento di Gabriella Caramore.

Nel 1786 Franz Joseph Haydn riceve da un canonico di Cadice, nella Spagna meridionale, la richiesta di comporre una musica da eseguirsi durante le cerimonie del Venerdì Santo. Nasce la ’Musica instrumentale sopra le 7 ultime parole del nostro Redentore in croce ovvero Sette Sonate con una introduzione ed alla fine un Terremoto’, Hob:XX:1 nella versione originale per orchestra. Haydn ha sempre considerato questa composizione come uno dei suoi lavori migliori tanto da indurlo, per sopperire alle esigenze di chi non era in grado di disporre dell’orchestra necessaria, a preparare nel 1787, una trascrizione per quartetto d’archi Hob:XX:2 ed una riduzione per pianoforte Hob:XX:3 ed infine nel 1796 una versione per coro e orchestra Hob:XX:4.

"Non fu facile – spiegava lo stesso Haydn – scrivere sette Adagi di dieci minuti l’uno senza annoiare gli ascoltatori: a dire il vero mi fu quasi impossibile rispettare i limiti stabiliti". La composizione la cui prima esecuzione ebbe luogo presumibilmente il Venerdì Santo del 1786, si articola in sette sonate in tempo lento che meditano sulle ultime frasi pronunciate da Cristo sulla croce, precedute da una maestosa introduzione e concluse con un Presto che descrive il terremoto che sconvolse il Calvario come racconta il Vangelo di Matteo.