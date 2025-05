Stasera il doc di Wim Wenders

La figura di papa Bergoglio nel suo lungo pontificato ha affascinato non solo i credenti, ma anche i laici. E anche un regista come Wim Wenders ha puntato l’obiettivo della macchia da presa su di lui. Così questa sera alle 21 al Pop Up Cinema Bristol sarà proiettato ’Papa Francesco. Un uomo di parola’ firmato proprio da Wenders nel 2018.

Il lavoro del regista vuole essere un percorso personale con Papa Francesco e non un documentario biografico. Le idee del pontefice e il suo messaggio sono centrali grazie al materiale di archivio ma soprattutto a quattro lunghe interviste condotte nell’arco di due anni.