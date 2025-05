Stasera in anteprima il doc sul Dalai Lama. Poi collegamento con Richard Gere

Serata davvero speciale al cinema teatro Orione di via Cimabue, dove alle 20 sarà presentato in anteprima speciale il documentario ’Dalai Lama-La saggezza della felicità’ di Barbara Miller e Philip Delaquis, prossimamente nelle sale. Dopo la proiezione, si terrà un collegamento video in diretta con Richard Gere, produttore del documentario, e Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama, per uno speciale incontro da Milano, moderato da Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana. In un incontro intimo e sincero il Dalai Lama riflette sull’equilibrio tra le antiche tradizioni del buddhismo tibetano i valori contemporanei della nostra società.