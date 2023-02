Stasera la città s’illumina di meno E un terzo delle luci non è a led

La città da stasera s’illumina di meno. La sperimentazione del Comune che punta a tagliare le luci di sera per 13 minuti al giorno, riducendo anche l’intensità dell’illuminazione nei parchi e nelle strade, ha fatto discutere cittadini e mondo politico. Tra i temi sollevati, con segno opposto, da maggioranza e opposizione, c’è quello della transizione energetica. Il piano del Comune, infatti, permetterebbe risparmi sia in termini economici (pari a un milione di euro, ndr), ma soprattutto energetici, con 800 tonnellate di minori emissioni di Co2 all’anno. In più, quello che si ripete da amministrazione e banchi Pd in consiglio comunale, è che l’illuminazione a led garantisce livelli ottimali di luce anche con minore intensità. Ma quanti sono gli impianti a led in città? Il Comune, qualche giorno fa, ha dato il dato esatto: 50.200 corpi illuminanti. Di questi, però, come si evince dalla risposta di Palazzo d’Accursio a un’interrogazione di fine novembre del consigliere di Forza Italia Nicola Stanzani, un terzo delle lampade sarebbe ancora ad alto consumo. Si parla di circa 14mila impianti (a fronte di 36mila a led), molti di questi, in diverse zone del centro storico. Da Piazza Maggiore a via dell’Indipendenza. Da piazza del Nettuno alle vie...