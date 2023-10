Stasera live con Tom Skinner

L’appuntamento, stasera alle 21,45 al Locomotiv, è di quelli speciali: sale sul palco Tom Skinner – batterista affermato, avendo suonato con Shabaka Hutchings nei Sons Of Kemet ed essendo attualmente parte del trio The Smile al fianco di Thom Yorke e Jonny Greenwood – che firma di suo pugno Voices of Bishara: album piccino nelle dimensioni (sei brani in mezz’ora scarsa), dove però accadono fatti rilevanti. Ad esempio, compaiono insieme per la prima volta su disco Shabaka (sassofoni e clarinetto basso) e Nubya Garcia (sax anch’ella e flauto). Gli altri coinvolti nel progetto sono Tom Herbert (contrabbasso) e e Kareem Dayes (violoncello). Dal vivo, un lavoro tutto da gustare.