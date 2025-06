Stasera passa la Mille Miglia. C’è anche la mitica ’Zegato’

L’arrivo a San Lazzaro della prima tappa della 1000 Miglia, la corsa per auto storiche più importante al mondo, previsto per stasera alle 20 vedrà l’attuazione di modifiche alla viabilità. L’amministrazione ha disposto la chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito dalle 19.30 alle 22.30 di oggi, di via Repubblica (da via Delle Rimembranze a via San Lazzaro in entrambe le carreggiate), del parcheggio di via Repubblica e di via San Lazzaro (da via Roma a via Repubblica). Inoltre è stata prevista la chiusura di via Roma all’intersezione con via San Lazzaro e il divieto di transito del tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e quella con via San Lazzaro dalle 19 alle 22.30. Istituito anche il divieto di sosta a partire dalle 18 e fino alle 22.30 sempre di oggi in via San Lazzaro, in via Repubblica, all’interno del parcheggio di via Repubblica, e in via Delle Rimembranze. Prima di arrivare in Piazza Bracci (le prime auto sono attese attorno alle 20 di oggi, ndr) la 1000 Miglia attraverserà il circuito cittadino lungo via Canova e via Repubblica per poi concludersi nell’area dove di solito si svolge il mercato alimentare del mercoledì e del sabato e dove avverrà il controllo orario ufficiale delle vetture di gara. Ci sarà in piasta anche l’esercito Italiano che partecipa con tre equipaggi a bordo di affascinanti modelli di auto storiche dal Museo Storico della Motorizzazione: l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, la Lancia Aprilia Berlina 2^ serie del 1939 e la Fiat Campagnola del 1951, nella versione Autovettura da ricognizione (AR 51).

z. p.