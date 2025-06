Stasera si ride con Emanuela Cappello. Domani note audaci con i Chromogen

Gli appuntamenti di Montagnola Republic iniziano stasera alle 21 con Emanuela Cappello e lo spettacolo ’Emanuela Cappello Show: non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente Reloaded Edition’, pillole tragicomiche della vita per chi sceglie sempre la strada sbagliata.

Domani poi il palco vedrà esibirsi live dalle 21 Chromogen, progetto giovane e audace che attraversa i territori del jazz, rock e progressive con spirito sperimentale. La band fonde jazz e improvvisazione con funk mutante, post-punk e un soul avvolgente, ridefinendo i limiti del genere e dando vita a un’esperienza musicale unica e contemporanea. In collaborazione con il Circolo Sghetto Club.