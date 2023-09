Stasera sul palco con Debora Petrina

Il programma di ’Frida nel parco’, tra il verde della Montagnola, propone stasera una delle più interessanti artiste della scuona attuale: Debora Petrina in concerto con il nuovo disco ’L’età del disordine’. Sul palco con lei (tastiera e voce), ci saranno Marco Valerio (basso), Andrea Maria Davi (batteria). Hanno provato a definirla in tutti i modi, scomodando Laurie Anderson e Tori Amos, Regina Spektor e il progressive... Petrina è certamente fra le artiste più originali e visionarie di questi ultimi tempi, che mette insieme collaborazioni importanti come quella con David Byrne.