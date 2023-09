Stasera un’anteprima gratuita

Per l’inaugurazione di Pop Up Cinema House arrivano cinque tra i film più amati dal pubblico, tra cui due titoli che hanno trionfato nella sezione Orizzonti di Venezia, dove hanno raccolto i premi più ambiti. Si comincia stasera alle 20.30 al Medica 4K con ’Explanation for Everything’ di Gábor Reisz, premio Orizzonti per il Miglior Film. L’anteprima sarà a ingresso gratuito per tutti: il film racconta un esame di maturità che sfocia in scandalo mediatico. Il 13 alle 21 all’Arlecchino, uno dei film più apprezzati delle Giornate degli Autori, ’Frammenti di un percorso amoroso’ di Chloé Barreau, un’ode alla memoria e all’amore, introdotta in sala dalla regista e dal compositore Andrea Moscianese. Il 14 doppio appuntamento con L’invenzione della neve, alla presenza del regista Vittorio Moroni e del cast: alle 18.30 al Bristol e alle 21 all’Arlecchino per scoprire la storia di Carmen (una travolgente Elena Gigliotti) che ama a modo suo. Le celebrazioni di questa settimana si chiudono il 21 settembre alle 20,30 con l’arrivo al Pop Up Cinema Arlecchino del regista Enrico Maria Artale per l’anteprima di El Paraiso, dramma familiare ambientato nella periferia romana con echi dal Sudamerica vincitore del Premio Orizzonti per la Migliore Sceneggiatura e del Premio Orizzonti per la Migliore Interpretazione Femminile (assegnato a Margarita Rosa De Francisco).

