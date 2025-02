Statale Porrettana chiusa per frana. Traffico in tilt, pendolari esasperati

La vallata del Reno spaccata in due, una mattinata da incubo per i pendolari, la statale Porettana di nuovo chiusa come nei giorni più bui dell’alluvione. Una frana ha causato il blocco dell’arteria al chilometro 61,400, in territorio di Vergato, nei pressi di Pioppe di Salvaro e dell’incrocio per la frazione di Sanguineda. Una massa di terra e vegetazione si è staccata a monte della carreggiata, senza però raggiungere l’asfalto e senza coinvolgere veicoli di passaggio. Nel tratto interessato, infatti, a causa del rischio di distacchi, erano già state poste barriere di protezione e le reti sono riuscite a contenere lo smottamento. L’accaduto è stato segnalato domenica sera attorno alle 23 e l’Anas, per precauzione, è stata costretta a istituire il divieto di transito.

Per gestire la situazione sono intervenuti anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Nonostante i danni limitati, l’impatto sul traffico del lunedì mattina è stato pesante. I veicoli fino a 35 quintali diretti verso Bologna sono stati deviati al km 59,050 per attraversare l’abitato di Pioppe e rimettersi sulla Statale 64 al km 62,800;i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono stati invece deviati al km 56,400, per poi percorrere la Sp 24 verso Grizzana fino a Ponte Locatello, imboccare la Sp 235 e rimettersi sulla Porettana al km 75,800. Le stesse deviazioni sono state attivate, in maniera speculare, per i flussi di traffico che viaggiano in direzione Pistoia. A peggiorare ulteriormente la situazione, ieri mattina, ci si è messo anche un camion che si è intraversato dopo avere imboccato una strada secondaria per aggirare il blocco. La rabbia dei pendolari, già esasperati da disagi quotidiani, è esplosa sui social network. "Forti incolonnamenti e disagi, macchine ferme, anche i mezzi pesanti deviati su per la strada di montagna", avvertiva di primo mattino Luca. "In questa giornata di caos causa frana avrei preso il treno da Vergato, ma gli orari sono incompatibili con l’entrata al lavoro. Grazie Città metropolitana di Bologna e Regione. A fare danni non c’è mai limite", scrive Marco.

La strada resterà chiusa anche stamattina, ma Anas conta di risolvere il problema in tempi celeri, almeno per garantire il transito a una sola corsia. Ieri i tecnici della società e le ditte incaricate hanno effettuato i sopralluoghi al fine di valutare i primi interventi per la messa in sicurezza; oggi si procederà al disgaggio del materiale pericolante. Quindi si potrà procedere alla riapertura con l’istituzione di un senso unico alternato per consentire la sostituzione delle reti paramassi danneggiate. La nuova frana ha subito riportato all’ordine del giorno il tema della bratella Reno-Setta, che avrebbe almeno smaltito il traffico a lunga percorrenza. "Cna e le sue imprese dell’Appennino ribadiscono per l’ennesima volta l’assoluta necessità di un intervento che offra un’alternativa alla Porrettana, vista la frequenza delle criticità sulla Statale – scrive l’associazione di categoria –. Cna insiste perché venga portato avanti il progetto della bretella di collegamento Reno-Setta". Sulla stessa lunghezza d’onda la capogruppo di FdI in regione: "Riteniamo ormai necessaria una riflessione urgente sulla bretella Reno-Setta, una soluzione che potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza e la viabilità del nostro territorio, prevenendo situazioni simili in futuro".

Enrico Barbetti