Statale Porrettana. Nuovi lavori alla Rupe

Ritorna il senso unico alternato sulla Statale Porrettana nel tratto che passa sotto la Rupe di Sasso Marconi. Ma solo di notte. Domani alle 22 di sera riprenderanno i lavori di rinforzo corticale della parete rocciosa della Rupe, interrotti il 13 agosto scorso in concomitanza con le ferie di Ferragosto. Il senso unico alternato sulla Porrettana sarà istituito solo di notte, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà regolato da un semaforo e rimarrà in vigore fino a domenica 7 settembre: riguarderà i 250 metri di Porrettana che vanno dal chilometro 75,100 al chilometro 75,350. In questi sette giorni di interventi saranno stese e adeguate soprattutto le barriere paramassi che dovrebbero contenere le cadute di pietre e massi sulla strada.

"Conclusa il 13 agosto la prima fase degli interventi – si legge in una nota dell’Anas – per concludere le attività di installazione delle barriere paramassi e procedere alla seconda fase dei rinforzi corticali della parete, Anas ha programmato la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Durante le fasi di spostamento delle maestranze o degli automezzi lungo le pareti rocciose, potranno verificarsi brevi interruzioni del traffico veicolare, per un tempo mediamente non superiore ai 10 minuti. Le interruzioni saranno regolate da movieri, da personale presente sul luogo". I rinforzi corticali della Rupe consistono in interventi di ingegneria geotecnica, quali chiodature, ancoraggi in barra, funi e reti metalliche a maglia, che consolidano e proteggono la superficie della parete rocciosa. "Una volta completata l’istallazione delle barriere paramassi – conclude la nota dell’Anas – le lavorazioni proseguiranno con i rinforzi corticali in parete fino al mese di ottobre, ma senza interferenze con il traffico"

Nicodemo Mele