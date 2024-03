Statale Porrettana riaperta a doppio senso

La strada statale Porrettana è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia. Nella giornata del 7 marzo l’Anas ha fatto rimuovere il semaforo e le barriere New Jersey che costringevano la circolazione a senso unico alternato sulla SS 64, in località Casa Ciabatta ad Alto Reno Terme.

Ai lati della carreggiata, nei pressi del versante interessato dalla caduta massi avvenuta il 12 febbraio scorso, sono stati installati alcuni blocchi ciclopici ed è rimasta una barriera a proteggere la sede stradale da eventuali spostamenti delle rocce sospese. Anas fa sapere che le limitazioni iniziali sono state imposte dalla gestione dell’emergenza e che valutazioni successive ne hanno permesso la rimozione. Visivamente nulla è cambiato sul pendio interessato dal distaccamento: le rocce giacciono ancora là dove sono cadute lo scorso 11 febbraio, poco sopra lo stabile occupato dall’alimentari La Celeste. Il Comune di Alto Reno ha fatto sapere che l’annunciato sopralluogo da parte dei geologi rocciatori non è ancora stato effettuato. Quindi, al momento, nessuna novità sulla sicurezza del del versante.

Più che a un’ accurata valutazione tecnica, le pesanti limitazioni al traffico delle scorse settimane, appaiono legate a un atteggiamento cautelativo dell’ente che gestisce la strada. La stessa Anas si è chiamata fuori, almeno per ora, dagli interventi che dovranno essere realizzati sulla parete interessata dai crolli. L’Azienda Nazionale Autonoma Strade statali ha infatti precisato che la competenza della messa in sicurezza del versante spetta ai proprietari dei terreni ed, eventualmente, al Comune di Alto Reno Terme.

In attesa di ulteriori evoluzioni, si spera che gli indispensabili ripristini non subiscano ritardi a causa dell’ennesimo rimpallo di competenze tra articolazioni pubbliche. Nel frattempo in quell’edificio, a poca distanza dai massi caduti, si continua a vivere e a lavorare.

Fabio Marchioni