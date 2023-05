Stati generali dello sport, nuovo incontro

Secondo appuntamento stamattina a Zola Predosa con il progetto Zola Sport Plan. Dalle nove in poi a Villa Edvige Garagnani (via Masini 11) si prosegue con il percorso che porterà all’elaborazione del primo Piano Strategico dello Sport del Comune. Questo incontro ospiterà gli Stati Generali dello Sport, un’occasione di confronto e collaborazione tramite tavoli di lavoro da cui scaturiranno gli indirizzi per le politiche sportive che il Comune di Zola porterà avanti nel prossimo futuro. L’incontro di oggi sarà animato dal sindaco Davide Dall’Omo, da Ernesto Russo, assessore allo Sport, e da Andrea Dondi, presidente del Coni Emilia-Romagna. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: il primo dedicato all’accessibilità degli spazi e degli impianti sportivi del territorio, il secondo al rapporto che i giovani della cosiddetta "Generazione Z" hanno con la scuola e la pratica sportiva. Nello scorso incontro del 29 aprile erano state analizzate le principali tendenze emerse dagli oltre mille questionari distribuiti nei mesi scorsi tra i diversi target di cittadini e sportivi. È risultato che a Zola è molto diffusa la pratica sportiva con percentuali superiori alla media nazionale e numeri ancora più elevati tra gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.