Al via gli Stati generali per l’infanzia e l’adolescenza: il programma e chi interverrà

San Lazzaro (Bologna), 26 ottobre 2023 - E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco sanlazzarese Isabella Conti, di quello bolognese Matteo Lepore, del presidente della Regione Stefano Bonaccini e di Paolo Bordon, direttore generale di Ausl Bologna alla Mediateca di San Lazzaro, la tre giorni degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza.

Lepore, Conti e Bonaccini intervengono agli Stati generali per l'infanzia e l'adolescenza a San Lazzaro

Gli Stati Generali, che si svolgeranno fino al 28 ottobre, sono stati pensati e ideati dal Comune di San Lazzaro per riflettere sulle azioni da intraprendere per invertire la tendenza alla denatalità e lanciare un vademecum di buone pratiche per gli amministratori di domani. Una serie di appuntamenti, spettacoli e confronti, gratuiti e aperti al pubblico, organizzati dal Comune in partnership con Nomisma e con il patrocinio della e della Città Metropolitana di Bologna. Ad alternarsi sul palco oltre 50 ospiti, i cui interventi rappresenteranno un’analisi e un confronto su come costruire una società in cui bambini e ragazzi possano vivere felici, lungo tre percorsi tematici: ‘genitorialità’, ‘infanzia’ e ‘adolescenza’.

Stati generali: chi interverrà

Tra gli appuntamenti, l’indagine delle trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi decenni insieme alla direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini, il sociologo Paolo Crepet e le lectio dello psicanalista Massimo Ammaniti e del teologo Vito Mancuso. Ancora, tra i nomi attesi: il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni a specchio; il grande autore di cruciverba Stefano Bartezzaghi; l’oggi acclamato scrittore Walter Veltroni, in passato sindaco di Roma; l’ex magistrato Gherardo Colombo che condividerà con gli studenti la propria conoscenza ed esperienza sul tema giustizia; la filosofa Maura Gancitano (autrice di ‘Ma chi me lo fa fare’), la ricercatrice Alessandra Minello (autrice di ‘Non è un paese per madri’) e la psicologa Camilla Stellato (autrice di ‘Diventare genitori, come sopravvivere all’arrivo di un figlio’); l’avvocata Cathy La Torre in dialogo con il senatore Filippo Sensi e la professoressa dell’Università di Bologna Rossella Ghigi sui tanti pericoli dell’adolescenza.

Il confronto tra sindaci

Nel programma, sarà dato spazio inoltre a un confronto attivo e partecipato tra sindaci: Matteo Lepore (sindaco di Bologna), Giacomo Possamai (sindaco di Vicenza), Mattia Palazzi (sindaco di Mantova), Luca Vecchi (sindaco di Reggio Emilia), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Dario Nardella (sindaco di Firenze), con l’obiettivo di trovare linee comuni per un vademecum tematico per gli amministratori di domani.

Conti: 450 posti gratis al nido

“Appena eletta, nel 2014, ho studiato i dati statistici: all’epoca avevamo una curva dell’invecchiamento preoccupante con un tasso di anzianità del 210 per cento (2,10 ultra 65enni per ogni ragazzino sotto i 15 anni ndr). Meno nascite significa avere presto meno risorse per scuole e salute pubblica. Se non si invertiva la tendenza avremmo potuto avere ricadute già nei prossimi 10/15 anni così ho iniziato a liberare risorse da destinare al welfare per l’infanzia, i genitori e le donne, grazie al recupero dell’evasione fiscale e alla riduzione degli sprechi. In questi anni la curva negativa si è fermata e ora stiamo risalendo. Il nido gratuito è uno strumento di inclusione: grazie alla nostra offerta di 450 posti gratuiti al nido, tante famiglie si trasferiscono da noi per usufruirne e anche chi viene da lontano e culturalmente non sarebbe abituato ora iscrive i suoi figli qui a San Lazzaro” ha dichiarato la Conti.

Bonaccini: avremo più pensionati che lavoratori

Queste, invece, le parole del presidente Bonaccini: “Se non cambia la curva demografica del paese l’Italia sarà il primo paese dell’Ue in pochi anni ad avere più pensionati che lavoratori attivi. Nella speranza che si torni a fare figli è evidente che ci vorrebbero anni comunque per vedere un cambiamento. L’immigrazione è di fondamentale importanza per aiutare il nostro tessuto sociale e lavorativo in quest’ottica. Dobbiamo, come Regione, continuare a mettere in campo politiche che dall’infanzia alla laurea aiutino i giovani a formarsi e a studiare, e lo stiamo già facendo. Dobbiamo farlo però rimanendo uniti come istituzioni”.

Lepore: fare il punto sull’adolescenza

La parola è poi passata al sindaco Lepore: “È un bene che gli Stati Generali siano dedicati non solo all’infanzia, ma anche all’adolescenza. Dopo la pandemia i rapporti e la socialità si sono incrinati, come denotano preoccupanti fenomeni di bullismo, e andare nelle scuole a parlare con i giovani, come sto facendo sul territorio, significa sentirsi dire che i problemi sono soprattutto nel rapporto con gli adulti. Perché spesso i giovani hanno paura degli adulti oggi, fuggono dagli adulti e vogliono stare tra di loro. Questo ci deve far interrogare non solo come politici, ma anche come cittadini e istituzioni. E questi incontri acquistano ancora più valore perché hanno questo obiettivo”.

La lezione dell’archistar Cucinella

A margine dell’incontro inaugurale l’archistar Mario Cucinella ha tenuto una lectio brevis: I luoghi dell’apprendimento.

“Andare a scuola significa affidarsi agli altri, non più solo ai genitori, ma alle maestre, ai professori, ai compagni con cui si iniziano a scoprire le prime relazioni sociali, l’apprendimento attraverso esperienze scientifiche, artistiche e ambientali. Questo avviene all’interno di uno spazio non domestico, conosciuto e privato, ma nuovo, pubblico e condiviso che, per i più piccoli, può diventare fonte di immaginazione. In questo senso, l’architettura che accoglie diventa anch’essa strumento educativo, espressione di quanto noi ci prendiamo cura dei bambini e dei ragazzi - ha detto Cucinella – Spazio, bellezza, natura, colore, luce naturale, materia sono solo alcuni degli ingredienti con cui gli studenti avranno a che fare. La scuola è il luogo al quale si delega la crescita dei giovani, dove si forma il loro domani. Un domani in cui alle discipline di apprendimento classico si affiancheranno sempre di più temi ambientali e sociali, sul cambiamento climatico, sui materiali, sui rifiuti. In fondo, una scuola è la rappresentazione di una società e la scuola stessa è un'organizzazione sociale che vede i ragazzi protagonisti di una società in divenire”.