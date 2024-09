Stati Generali su emergenza casa e fragilità

Dopo San Lazzaro, che quasi un anno fa aveva organizzato gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ora anche Casalecchio mette il welfare al centro del proprio impegno politico. Il Comune ha annunciato che, per la primavera del 2026, organizzerà gli Stati Generali del Welfare, un evento di grande rilevanza con l’obiettivo di coinvolgere attivamente tutte le realtà del Terzo Settore e del Welfare: dalle istituzioni pubbliche agli enti privati, fino alle associazioni di volontariato e alle cooperative sociali. Non a caso, è proprio la partecipazione, fondamentale per permettere a tutti di contribuire attivamente alla costruzione della città del futuro, uno degli elementi chiave del nuovo mandato comunale, in linea con la strategia "Una Città che partecipa".

Mario Vanelli, assessore al Welfare di Casalecchio, in quota Italia Viva, quali saranno i passi concreti per avviare il percorso verso gli Stati Generali del Welfare?

"Nelle prossime settimane daremo il via all’iniziativa, aprendola a enti regionali, provinciali e alla Città Metropolitana, oltre che all’Università di Bologna e a tutti i soggetti del Terzo Settore, sia pubblici che privati. Il percorso prevede una serie di incontri e tavoli preparatori che toccheranno temi fondamentali come l’emergenza abitativa o la solitudine degli anziani e dei giovani, un fenomeno che si è aggravato dopo la pandemia".

Cosa vi ha spinto a intraprendere questa iniziativa?

"È stata tra le prime proposte che ho avanzato non appena sono entrato in carica. Venendo dal mondo del Terzo Settore, so bene che ci sono molte aree da migliorare. La formula degli Stati Generali l’abbiamo scelta per il suo carattere inclusivo e di utilità: spesso si finisce per ‘parlarci addosso’, senza coinvolgere davvero le persone. Inoltre, ci ispiriamo pienamente alla visione che Mario Draghi ha espresso nel suo discorso del settembre 2024, quando ha sottolineato che la competitività europea dipende anche dalla capacità di costruire un welfare inclusivo e solidale".

Come pensa che gli Stati Generali del Welfare possano impattare positivamente su Casalecchio e non solo?

"Coinvolgeremo l’Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia, il Comune di Bologna, ma anche l’Anci, le Confcooperative, Legacoop, Acli e Caritas. Vogliamo ampliare la prospettiva non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale. In questo senso, Casalecchio punta a essere protagonista di questo cambiamento, promuovendo un modello di welfare che rafforzi il tessuto sociale ed economico".

Sara Ausilio