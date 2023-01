Stato civile, oggi apertura straordinaria

L’ufficio di Stato Civile di Budrio garantisce l’apertura nella giornata di oggi, dalle 9 alle 11. È possibile contattare l’ufficio telefonando ai numeri: 0516928321 e 0516928236 e alla mail: [email protected] Si specifica che l’attività garantita riguarderà solo pratiche urgenti, intendendo cioè gli atti di morte e relativi trasporti eo cremazioni, la cui partenza avverrà nella giornata di oggi oppure nelle prime ore di lunedì. Anche per i decessi in abitazione, è necessario inviare la documentazione medica e le richieste alla mail indicata, appena possibile, e telefonare dalle 9 alle 11 per concordare la presenza in ufficio. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Stato Civile al n. 0516928236 o 05169628321 nei giorni precedenti le festività oppure anche via e-mail a [email protected]