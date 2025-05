Statuto comunale, scontro tra sindaco e D’Oristano

Caos nel consiglio comunale di Pianoro, tenutosi nella serata di martedì. Nel mirino della polemica, dai toni molto accesi, del consigliere di minoranza Luca d’Oristano (nella foto a destra, sotto), che ha, poi, lasciato la seduta, la stessa convocazione del consiglio, organizzato sulle basi di uno statuto comunale da poco modificato. Così D’Oristano: "Voglio sapere dal segretario generale se questa convocazione sia legittima. A quanto mi risulta, un regolamento deve essere pubblicato a norma di legge. Se questo non avviene, il regolamento non esiste e le convocazioni devono essere fatte su norme preesistenti già sul sito del Comune". La replica della segretaria generale: il regolamento comunale è stato approvato con immediata eseguibilità, e dunque la convocazione del consiglio è legittima. Ma i toni si sono alzati troppo, ed è intervenuto il sindaco Luca Vecchiettini (nella foto a destra, sopra): "Non verrà mai più tollerato che in una sede istituzionale una funzionaria dello Stato venga offesa o minacciata. Un fatto gravissimo, che si è verificato anche nei confronti del Presidente del Consiglio, non degno delle sedi istituzionali e che merita di sollevare tutta la nostra solidarietà. Grave è anche che questo comportamento sia stato messo in atto da uno dei consiglieri di opposizione che parlano di essere stati messi a tacere, quando invece hanno monopolizzato la prima parte della seduta, anche con comportamenti come questi, senza rispettare alcuna norma". Le modifiche allo Statuto "hanno seguito l’iter previsto dalla legge – sottolinea Vecchiettini – e sono state concordate con tutti i gruppi consiliari, compresi quelli che hanno poi deciso di non presentarsi alla discussione per poter poi mentire con la scusa di essere stati esclusi".

z. p.