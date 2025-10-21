Staveco, inaugurato il parcheggio: "Fino a 300.000 utenti ogni anno. E lavoriamo ad altre due strutture"

Habemus Staveco. Dopo quasi un anno di lavori (e un mese di ritardo rispetto agli annunci del Comune, che aveva parlato di settembre) è stato inaugurato ieri alle 12 il rinnovato parcheggio nell’ex complesso militare ormai dismesso. I posti auto passano così dai 180 dello scorso anno a circa 300, grazie al piano rialzato e alla nuova struttura in carpenteria metallica sopraelevata, per un investimento da 2 milioni e 800.000 euro.

Non solo: il sistema di controllo degli accessi da viale Panzacchi è stato realizzato prevedendo il raddoppio dei varchi d’ingresso e l’arretramento dello sbarramento in entrata. "Interventi che consentono un maggiore spazio di attesa all’interno dell’area, che contribuirà a ridurre le code in ingresso e la congestione sui viali tra Porta San Mamolo e Castiglione", spiegano da Palazzo d’Accursio. Installata anche una seconda cassa automatica, che si aggiunge a quella già presente e alla colonnina di uscita per il pagamento. Entro novembre, poi, arriverà anche il sistema di telepedaggio.

Il Comune prevede così di incrementare la platea di cittadini che utilizza la struttura da 200.000 a 300.000 utenti ogni anno. Restano invariate le tariffe: 2 euro per quella oraria diurna, un euro per quella notturna, 12 euro per il ticket giornaliero e 180 per l’abbonamento mensile. Il cantiere era partito a novembre dello scorso anno e si è svolto in due lotti, con chiusure parziali, fino all’ultima fase di asfaltatura e realizzazione della segnaletica, che ha visto il parcheggio chiuso da aprile.

Soddisfatto Michele Campaniello: "Potenziamo l’offerta di sosta nella zona sud della città, quella che soffre di più per i parcheggi", puntualizza l’assessore alla Mobilità. Manca soltanto il ripristino della vecchia insegna ‘Parcheggio Staveco’, per ora rimasta in un angolo della struttura, che presto sarà rimessa al proprio posto lungo le mura dell’ex caserma. Si pensa anche all’introduzione di una stazione per il bike-sharing, "per favorire l’interscambio", sottolinea Campaniello. L’assessore poi ricorda come la nuova struttura sopraelevata sia "temporanea", in attesa che si concludano i lavori sull’area Staveco (dove da anni si attende la ‘Cittadella della giustizia’), e che "in futuro potrebbe essere smontata e rimontata da un’altra parte".

Esulta anche il sindaco Matteo Lepore, che parla di "missione compiuta" e rilancia: "Il nostro piano parcheggi va avanti. Stiamo lavorando su piazza Roosevelt, per cui tra poco presenteremo in Soprintendenza i primi elaborati per il progetto, e anche nell’area del Ravone. Vogliamo realizzare anche altri parcheggi sopraelevati con le strutture metalliche, quindi stiamo iniziando a individuare diverse aree. Alcune le abbiamo già in mente. Vedremo poi se le strutture saranno a gestione di privati direttamente con il project financing o realizzati dall’amministrazione".