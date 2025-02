Staveco: verifiche tecniche nel sottosuolo. Mini stop ai lavori, poi la ripresa del cantiere

Primi ostacoli nel cantiere al parcheggio Staveco di viale Panzacchi. I lavori che dovrebbero finire quest’estate e porteranno ad ampliare i posti auto da 180 a 305, hanno avuto il primo stop. "Un’interruzione – spiega Fabio Garavina, dirigente di Bomob, la società che gestisce la sosta e sta facendo i lavori – dovuta a indagini approfondite del sottosuolo con geoscan. Il motivo? Abbiamo trovato un accesso al rio Aposa che non era segnato nelle mappe. E, da qui, per sicurezza, abbiamo avviato una serie di test tecnici che ora sono terminati. Non sono state trovate criticità, quindi il cantiere riprende, in linea con il cronoprogramma". Uno stop, comunque, che ha rischiato di determinare ritardi e rallentamenti, tant’è che l’avvio dei test da parte di Bomob è stato comunicato a Comune, Regione, Consorzio dei canali e Soprintendenza.

Non solo. Vista anche l’antichità dell’area dal punto di vista storico e archeologico, nelle scorse settimane non sono mancate segnalazioni alle forze dell’ordine in merito a presunte criticità del sottosuolo.

Garavina di Bomob, però, dopo alcuni giorni di indagini tecniche, conferma "che non c’è nulla che possa intralciare i lavori, per cui si va avanti".

Il restyling dello Staveco costerà 2,8 milioni di euro e andrà avanti per lotti fino a fine mese, lasciando una parte del parcheggio operativo. La chiusura totale dovrebbe arrivare a breve, fra marzo e l’estate, così da portare a termine i nuovi posti auto.

Rosalba Carbutti