Stazione, ancora sangue Un’altra aggressione in Galleria 2 Agosto

Regolamenti di conti, aggressioni e rapine, liti ad alto contenuto etilico. Sono ‘ordinaria amministrazione’ nella zona della stazione, dove anche l’altra notte l’asfalto del marciapiede di fronte all’Ab bar si è sporcato di sangue. Quello di un trentenne marocchino, pregiudicato, che si è presentato al bancone del bar in Galleria 2 Agosto con una mano grondante sangue, chiedendo aiuto. Così in viale Pietramellara sono arrivate una pattuglia delle volanti, chiamata dall’addetto alla vigilanza del locale, e l’ambulanza che ha soccorso il trentenne. L’uomo era visibilmente ubriaco e non ha spiegato come si fosse procurato quel taglio alla mano. Una ferita vistosa, ma non grave. Non è chiaro, dunque, se sia stato aggredito o si sia trattato di un regolamento di conti, magari maturati nell’ambito dello spaccio.

Appena una decina di giorni fa la polizia aveva arrestato per tentato omicidio un gambiano di 23 anni, Sanna Njie, che aveva colpito con un coccio di bottiglia al petto un connazionale di 24 anni, perforandogli un polmone. La violenta aggressione era avvenuta proprio di fronte allo stesso bar e, stando a quanto ricostruito dal personale delle Volanti, era legata a una denuncia presentata dalla vittima nei confronti del suo accoltellatore, che lo scorso 5 giugno lo aveva ferito colpendolo con una coltellata al volto. E ancora, lo scorso 15 giugno, una decina di nigeriani si erano affrontati in piazza XX Settembre, con calci, pugni e anche cocci di bottiglia, tanto che un trentenne, colpito al collo, era finito all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Anche un altro dei partecipanti alla rissa era stato ricoverato, per un taglio, meno grave, alla testa. Su quell’episodio erano intervenuti i carabinieri.

Ad aprile, invece, un diciassettenne tunisino, al culmine di una lite con un marocchino di 25 anni, aveva accoltellato il rivale più volte a una gamba. Una situazione esplosiva, insomma, che ha portato le forze dell’ordine a mettere in campo più servizi ad alto impatto tesi a cercare di garantire la sicurezza in quest’area della città, dove da anni i cittadini denunciano la presenza non soltanto di spacciatori, ma anche di soggetti pericolosi che trascorrono le proprie giornate tra via Boldrini e piazza XX Settembre, con un bivacco continuo che troppo spesso degenera in violenze e risse.

n. t.