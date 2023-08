Stazione di Bologna: telecamere guaste e radio della polizia malfunzionanti

Bologna, 15 agosto 2023 – Radio della polizia e telecamere fuori uso in stazione. A pochi giorni dal falso allarme bomba, rivendicato dagli anarchici, che ha bloccato per una notte intera i treni in circolazione sulla linea dell’alta velocità tra Bologna e Firenze, il sindacato di polizia Siulp lancia l’allarme sui gravi problemi strutturali che affliggono la stazione di Bologna.

“Lo scorso 3 agosto – inizia il segretario Amedeo Landino –, apprendevamo dai media l’avvio di un confronto tra ministero dell’Interno e ministeri di Infrastrutture e Difesa per garantire più sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe. Lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che avrebbe provveduto a interessare i Prefetti delle province su cui insistono stazioni dell’Alta Velocità per delineare rapidamente un quadro delle esigenze e delle risorse necessarie a garantire ancora più elevate condizioni di sicurezza. Le cronache degli ultimi giorni hanno messo in evidenza quanto sia complesso gestire situazioni di pericolo in ambito ferroviario e quanto sia elevato il livello di professionalità, lucidità ed equilibrio del personale della Polizia Ferroviaria, che tra tante difficoltà riesce a mantenere comunque alti i livelli di sicurezza grazie anche alla tempestività di intervento".

Una professionalità, puntualizza Landino, dimostrata nell’intervento di pochi giorni fa, e "riconosciuta anche dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che nei giorni scorsi si è complimentato pubblicamente con gli agenti della Polfer bolognese per aver immobilizzato e messo in salvo un uomo che aveva tentato di togliersi la vita, buttandosi in mezzo ai binari e aggredendo gli agenti che erano li per aiutarlo”.

Il problema

Ma in uno snodo ferroviario centrale come è quello bolognese, non può bastare solo la buona volontà dei poliziotti per garantire la sicurezza. Perché le criticità in stazione sono tante: «Della carenza organica e la mancanza di aree varchizzate per un maggiore controllo della stazione e di malintenzionati che salgono a bordo dei convogli abbiamo ampiamente osservato _ riferisce Landino – e rimaniamo fortemente convinti che questi due fattori siano imprescindibili. A queste carenze si sono aggiunte nuove e serie problematiche che riguardano elementi centrali ed indispensabili per la sicurezza e sono il malfunzionamento dei collegamenti radio ed una parte importante del circuito di videosorveglianza. Rispetto al primo punto, più precisamente, sono state sostituite vecchie radio portatili con nuovi e più tecnologici apparecchi, che presentano non poche difficoltà nelle comunicazioni con il Centro Operativo Compartimentale. Non riuscire a comunicare bene è estremamente pericoloso per il lavoro che svolgiamo: si pensi ad esempio in un momento concitato o di aggressione il non poter chiedere ausilio perché la radio non trasmette. Sappiamo che il vertice del compartimento, sin dalle prime ore, si è adoperato al fine di assicurare in tempi rapidi la risoluzione di questo problema, sollecitando urgenti interventi ad oggi senza positivi riscontri”.

Le telecamere

Un altro aspetto su cui urge intervenire, per il Siulp, è quello relativo agli ‘occhi elettronici’ della stazione: “Diverse telecamere che fanno parte dell’impianto di videosorveglianza della stazione sono guaste – spiega il sindacalista –. Ci risulta che nella stazione dell’alta velocità più del 30% non siano funzionanti mentre al piano kiss&ride parrebbe si arrivi addirittura a più del 50%. Per non parlare dei vecchi impianti che servono veramente a poco. In queste aree, così come in tutta la stazione, agevolati dalla facilità di accesso a tutti i livelli, per la mancanza di zone di prefiltraggio e varchi, si muovono malintenzionati che in frazioni di secondo salgono e scendono dai convogli rubando bagagli dei viaggiatori e la mancanza di copertura rende difficile ricostruirne i movimenti, rendendo l’identificazione impossibile. Ecco perché, nell’accogliere positivamente il confronto e lo spirito propositivo dei ministeri, facciamo appello alle autorità locali, a prefetto e questore, affinché si intervenga rapidamente sulla stazione, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei viaggiatori ma anche per assicurare la tutela degli operatori di polizia e l’efficienza degli strumenti in dotazione”.