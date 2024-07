Stazione di Bologna: cameriere preso a morsi e ferito con cacciavite

Bologna, 2 luglio 2024 – Non c’è pace per la zona della stazione a Bologna: l’ennesima aggressione è avvenuta in pieno giorno, era mezzogiorno e mezza, sotto alla Galleria 2 agosto 1980 dove ci sono baretti e zone ristoro. Un cameriere di uno dei locali ha chiesto a un giovane di 31 anni di alzarsi dai tavolini, visto che stava bevendo una birra che non aveva acquistato nell’esercizio commerciale.

Ma il giovane non solo non ha accettato di andare via, ha anche aggredito il cameriere mordendolo a un braccio e poi anche colpendolo, sempre al braccio, con un cacciavite che ha estratto da uno zaino. Una reazione violentissima in mezzo a tante persone che, spaventate, sono fuggite.

I colleghi e il titolare del bar hanno subito chiamato la polizia e i sanitari del 118. Il povero cameriere è stato subito portato al pronto soccorso, dove è stato medicato. Il 31enne, di origine nigeriana, è stato denunciato per le lesioni e per il possesso del cacciavite e di un coltellino.

In possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia, aveva già numerosi precedenti (anche per droga e furti): ora la Questura sta valutando la possibilità di emettere la misura di prevenzione del ‘Dacur’, divieto di accesso alle aree urbane.