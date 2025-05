Stazione, caos tram. C’è la rotatoria provvisoria: "Difficilissimo spostarsi"

Bologna, 30 maggio 2025 – Un nuovo cantiere approda in zona stazione, ma stavolta non si tratta propriamente della costruzione del tram, bensì di una ‘penisola operativa centrale’. Proprio al centro del grande incrocio che impegna viale Masini, viale Pietramellara, via Matteotti e piazza XX Settembre, la nuova struttura infatti sarà realizzata per accompagnare i lavori della linea rossa e permettere agli addetti di lavorare al suo interno.

Inoltre, come informa il Comune, la penisola, "garantirà la circolazione veicolare lungo tutte le direttrici coinvolte attraverso la creazione di una sorta di rotatoria temporanea", eccezione fatta per i veicoli provenienti dal ponte di Galliera, che non potranno più svoltare a sinistra verso l’autostazione e che dovranno trovare una strada alternativa o che dovranno fare un’inversione in direzione della stazione. Una soluzione che richiederà maggiori tempi operativi rispetto alla chiusura totale dello snodo, scartata alla base, visto il coinvolgimento dei principali collegamenti con il centro città e che sembra, però, essere ancora sconosciuta alla cittadinanza. Infatti, tra i volti perplessi dei turisti e degli automobilisti, la penisola si confonde tra i cantieri di via Indipendenza.

Il grande incrocio tra via Matteotti, viale Masini e viale Pietramellara, con una penisola 'provvisoria'

"Ogni giorno ci sono nuovi lavori – afferma Pietro Zanarini, residente della zona –. Il punto è che molte volte i cantieri si prolungano e non sappiamo il perché, ci piacerebbe che i lavori non si dilatassero nel tempo". Così come per gli automobilisti attaccati al clacson, anche per Angela Barletta la situazione non è delle migliori: "Essendo la macchina il principale mezzo che uso, trovo molta difficoltà a circolare per via delle strade chiuse, degli ingorghi e della confusione generale. Non va benissimo attualmente, spero che una volta che i lavori saranno finiti la situazione migliori". Non mancano poi, tra il traffico dell’ora di punta, i pendolari che si districano ogni giorno tra autobus e treni e che usufruendo dei mezzi pubblici si trovano, inevitabilmente, imbottigliati nel traffico.

"Muoversi con i mezzi, se hai orari da rispettare, è ormai impossibile: gli unici modi per muoversi sono a piedi e in bici, pur considerando che anche in bicicletta è una continua modifica dei percorsi – incalza Maura Scagliarini, mentre tenta di non perdere la corsa –. Personalmente non credo ci fosse necessità del tram, quando si sarebbe potuto migliorare i mezzi già disponibili, le strade e le piste ciclabili".

Se per molti cittadini l’alternativa della bicicletta era già la soluzione green prima dei cantieri, ad attraversare indisturbate in grande snodo, sono proprio – e solamente¬– le bici, oltre che i pedoni. "Ho venduto la macchina anni fa, muovendomi in bici non ho questo problema, per mia fortuna – spiega in sella Alberto Scotto –. Credo che, prima di costruire, avrebbero dovuto dire ai cittadini: ‘Scordatevi la macchina per due anni’, e con i mezzi pubblici non è diverso: ho amiche che preferiscono andare a piedi piuttosto che in bus visto l’aumento dei tempi di percorrenza", racconta.

Per la parte di cittadinanza ’salva’ dai cantieri e che ancora si sposta in autobus, la viabilità non sembra essere un grande problema, come affermano Michela Pani e Andrea Cavina, che, nonostante alcune modifiche, trovano i servizi ancora comodi e funzionali. Nonostante i tempi di percorrenza, sia per mezzi a motore che senza, siano sempre più lunghi, e tenderanno a allungarsi per via della nuova penisola, la cittadinanza sembra disposta ad attendere pazientemente, in previsione di una fine non troppo lontana.