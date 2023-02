Stazione Bologna, il Comune annuncia una stretta sui controlli: “Aumenteremo gli organici”

Il Comune annuncia più agenti in zona stazione (foto d'archivio)

Bologna, 9 febbraio 2023 – Giro di vite in chiave sicurezza nei dintorni della stazione. Il Comune, come dice la capo di Gabinetto, Matilde Madrid, ha già destinato "molto personale" alle attività interforze delle ultime settimane, ma "aumenteremo l'organico a disposizione di questi interventi. Nel senso che è stato richiesto a tutti di più e ovviamente lo faremo”.

Si evince quindi un potenziamento del personale impiegato nei controlli delle forze dell'ordine nei dintorni dello scalo ferroviario secondo quanto dichiarato oggi in commissione.

Dopo le violente risse avvenute nei mesi passati, dallo scorso autunno già l'area era stata "oggetto di grande attenzione", sottolinea Madrid. Non a caso, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica opera "di frequente" un aggiornamento sui controlli che si svolgono nella zona che comprende stazione, piazza XX Settembre, via Boldrini, via Amendola e via Gramsci. Queste attività, aggiunge Madrid, sono state "intensificate" a partire dallo scorso autunno e poi la sicurezza intorno alla stazione ha rappresentato uno dei punti del summit con Piantedosi. E' stato quindi disposto un potenziamento dei monitoraggi integrati tra "Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e altri soggetti istituzionali- continua Madrid- che possono operare controlli su altri ambiti, pensiamo solo al tema del lavoro".

In commissione, in particolare, è stata discussa la proposta avanzata da Fdi per trasformare il cassero di piazza XX Settembre in un presidio fisso della Polizia locale. A questo scopo andrebbe dedicata "una parte degli spazi se non la totalità" dell'immobile, suggerisce il capogruppo di Fdi, Stefano Cavedagna, affinché il cassero possa diventare "un luogo fondamentale dove i cittadini, i turisti o chi viene a Bologna per lavoro possano rendersi conto che il Comune esiste e che c'è una presenza delle forze di polizia o delle forze dell'ordine a cui rivolgersi con semplicità". Proposta bocciata da Madrid: "L'amministrazione non intende aprire un presidio fisso nel cassero di porta Galliera, riteniamo molto più utile svolgere la nostra attività ordinaria di presidio" e allo stesso tempo "partecipare sempre più di frequente, lo stiamo vedendo nelle ultime settimane, agli interventi in collaborazione con le altre forze dell'ordine in virtù del Patto per la sicurezza urbana integrata", siglato lo scorso 21 gennaio con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Il Comune intende proseguire sui monitoraggi integrati piuttosto che pensare al presidio fisso: del resto, "è più efficace esserci e girare in maniera dinamica o aspettare in un ufficio che vengano i cittadini?" chiude Madrid. Nella zona in questione "il presidio attualmente c'è", assicura anche il commissario della Polizia locale Luisa Casarini: "Abbiamo tutti i giorni una pattuglia in divisa" che opera nell'area e in più ci sono i controlli in borghese, "quindi spesso non ci si vede ma ci siamo". Inoltre proprio il cassero, segnala poi Casarini, è il punto che le pattuglie interforze usano come punto di ritrovo per iniziare e concludere i controlli per cui questo aumenta la presenza di agenti in quel quadrante.