Stazione dell’Arma, Privitera al timone "Più controlli"

La stazione dei carabinieri di Granarolo ha una nuova comandante, il maresciallo maggiore Maria Luisa Privitera. Siciliana di Catania, 38 anni, ha già una lunga esperienza nell’Arma, dove è entrata giovanissima dopo due anni di Scuola Sottufficiali a Velletri e a Firenze, una laurea triennale in Scienze Politiche e una specialistica in Criminologia, conseguita all’Università di Bologna mentre svolgeva il suo primo servizio di cinque anni a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La comandante Privitera dal 2011 ha svolto servizio a Baricella, della cui stazione è stata al comando dal 2015 ad oggi. "Insieme ai miei colleghi vorrei proseguire nel solco tracciato dal comandante Strappato ed essere un punto di riferimento per la comunità. Saremo sempre più presenti sul territorio, con un incremento delle pattuglie, sottolinea Privitera.