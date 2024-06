Stazione e disabili, Rfi migliorerà gli accessi

"L’ascensore della stazione dei treni di Rastignano è fuori uso da tanto, troppo tempo. Così si preclude un servizio fondamentale ad anziani e disabili". Così il consigliere comunale di opposizione a Pianoro per FdI, Luca D’Oristano che prosegue: "Visto lo ‘stato di fuori servizio’ dell’ascensore al binario 2 e 3, nella stazione FS di Pianoro, da molti mesi, lunedì scorso ho inviato foto-segnalazione ad RFI, Regione e Comune di Pianoro. Mi sono anche recato sul posto per fare un sopralluogo, atto ad evidenziare l’evidente impossibilità di fruire dei servizi ferroviari da parte di disabili o persone con difficoltà motorie, ma anche da parte di famiglie con passeggini". La risposta di RFI non è tardata ad arrivare: "Mi hanno informato che, dispiaciuti del disagio causato alle persone con problematiche motorie, avvieranno una verifica interna affinché tali situazioni non accadano più, né a Pianoro, né in altre stazioni – osserva D’Oristano –. E, durante la chiusura della linea diretta a Prato, realizzeranno un importante intervento al marciapiede del binario 2 e 3 della stazione FS di Pianoro innalzandolo agli standard europei, per permettere a tutti l’accesso diretto ai treni e verrà anche installato un nuovo ascensore; i lavori inizieranno nelle prossime settimane del corrente mese e saranno ultimati entro la fine di settembre del corrente anno".

A fare eco a D’Oristano anche la capogruppo FdI in Regione, Marta Evangelisti: "Appare quanto meno singolare che quella parte politica che promuove la mobilità sostenibile, quale ad esempio il trasporto su ferro, non si preoccupi poi di verificare se l’accessibilità ai servizi sia garantita a tutti gli utenti, soprattutto a quelli più fragili. Ed è ancor più sorprendente se ciò accade in una stazione ferroviaria oggetto di un progetto - il passante di Pianoro - che cuba un investimento di circa cinque milioni, dal 2020 è compreso nel PUMS e che prenderà l’avvio proprio dal prossimo 9 giugno. Ebbene: da segnalazioni ricevute e da successivi sopralluoghi abbiamo davvero constatato che il servizio prenderà il via senza che vi sia la possibilità di poter usufruire dei servizi ferroviari da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie come anche mamme con passeggini o anziani, in quanto i binari n 2 e 3 non risultano accessibili a tutta l’utenza". Così la replica del sindaco Filippini: "La manutenzione ordinaria è a carico del Comune mentre quella straordinaria a carico di Rfi. Quindi direi che, in caso di guasto, debbano intervenire loro".

z.p.