Stazione ferroviaria, il piano sicurezza Più addetti per il controllo dei varchi

Più controlli ai varchi ferroviari per garantire la sicurezza dei viaggiatore della stazione di Bologna. Il piano del governo e di Ferrovie riguarda tutte le principali stazioni ferroviarie del Paese ma, per quanto riguarda l’Emilia Romagna è previsto già un primo contingente di 70 addetti per il rinforzo della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Ed è per lo scalo bolognese, snodo fondamentale per tutto il traffico su rotaia italiano, ci saranno le prime novità nell’ambito dei bandi per l’assunzione dei primi 3-400 addetti alla sicurezza che opereranno alle dipendenze della nuova Fs Security, la società che assorbirà il personale di Trenitalia e di Rfi che fino ad oggi ha garantito la sorveglianza di treni e stazioni.

E che in Emilia-Romagna contava su 33 figure dedicate. In totale, dunque, nel giro di qualche mese Fs Security disporrà di un centinaio di dipendenti (i nuovi 70 entreranno con il contratto di appredistato) da impiegare per rendere le stazioni più sicure oltre 1.000 giovani da assumere nel triennio per il controllo dei varchi ferroviari e supporto alle forze di polizia e una società ad hoc Fs Security per garantire la tranquillità dei viaggiatori sui treni italiani. Le misure riguarderanno da Milano Rogoredo a Roma Termini, per arrivare a Torino e Venezia. In tutte le stazioni ad alto flusso, oltre Milano e Roma, sarà potenziato il personale operativo a partire dagli scali di Bologna, Venezia, Reggio Calabria e Palermo.

Il piano è varto nel solco dell’indicazione uscita dal confronto diretto tra i vertici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, e Ferrovie dello Stato. Il ministro ha poi incontrato il collega degli Interni sullo stesso tema. Il piano è nazionale ma è particolarmente sentito in regione dove il tema delle aggressioni a personale ferroviario e capotreno è molto frequente. Un confronto diretto tra il ministro delle Infrastrutture e i vertici delle

Ferrovie dello Stato ha messo a terra un progetto che riguarderà molte stazioni.