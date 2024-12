Stazione Garibaldi, fine lavori il 21

Si concluderanno tra il 20 e il 21 dicembre i lavori di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura sulla linea Bologna – Porretta, a cura di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs italiane) nella tratta compresa fra Bologna centrale e la stazione di Casalecchio Garibaldi. Un cantiere attivo solo nelle ore notturne, in assenza di traffico sulla linea, che comporta la sostituzione di 10mila metri cubi di massicciata ferroviaria sul binario percorso dai treni in direzione di Porretta e di Vignola, per un’estesa di circa 4.500 metri. Un intervento per mantenere sicurezza e comfort della linea.