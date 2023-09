Stazione, ostacolo al restyling. Polo della Memoria senza l’ok. Sull’edificio grava il vincolo

Verrà ripreso in mano l’accordo territoriale tra Ferrovie, Rfi, Sistemi Urbani Fs e Palazzo d’Accursio per la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse, che attuava un accordo del 2006 per gestire i nuovi assetti territoriali, urbanistici e infrastrutturali della stazione dei treni di Bologna. La necessità di una rivisitazione è emersa durante e dopo il colloquio di due giorni fa tra Matteo Lepore e il ministro Matteo Salvini, che come noto hanno ritirato fuori da uno scaffale impolverato il dossier del completamento dell’asse Carracci-Medaglie d’oro.

Un ammodernamento della stazione che verrà attuato, però, in quale modo? Di certo quello di una ricucitura della Bolognina al centro è un vecchio pallino del sindaco, ed è anche per questo che sta andando avanti l’attuazione del protocollo di un anno fa sulla riqualificazione, appunto, delle aree ferroviarie dismesse, è in corso tra Comune e Sistemi Urbani Fs la fase di contrattualizzazione per la cessione delle aree del Ravone (10 ettari) e Mascarella. Nell’ambito di questo tavolo si è quindi aperto, a valle, il ragionamento della modifica dell’accordo del 2006. Anche se, come detto, per ora mancherebbero atti più concreti. Bologna vuole ricucire la stazione alla città, è anche per questo Lepore avrebbe parlato a Salvini di maggiori risorse necessarie per completare anche l’attuazione del Pimbo, il piano della mobilità integrata che tiene dentro soprattutto il potenziamento del Servizio ferroviario metropolitano. Ma un imprevisto terrebbe ancora Palazzo d’Accursio in ansia proprio sul completamento dell’ammodernamento della stazione centrale dell’Alta velocità.

Non ci sarebbe per ora l’ok definitivo a sopraelevare l’edificio della stazione a sinistra della biglietteria, intervento che rientrerebbe (restyling fino all’angolo con via Matteotti) nel piano del Polo della Memoria democratica. La Sovrintendenza, visto il vincolo sul palazzo, avrebbe chiesto lo ‘svincolo’ (dopo un parere positivo) al comitato scientifico per gli interventi del Pnrr, che finanzia il Polo con circa 30 milioni di euro. L’ok del comitato non sarebbe però arrivato, e questo stallo è uno dei legacci al restyling, l’interlocuzione sta ovviamente continuando. Quest’aspetto non sarebbe però stato affrontato da Lepore e Salvini – il ministro leghista avrebbe peraltro sottolineato al sindaco l’importanza del viceministro Galeazzo Bignami come interlocutore diretto su Bologna –, mentre secondo quanto filtra non creerebbe particolare avversione in Soprintendenza l’eventuale riproposizione del rifacimento della stazione con l’installazione di un sistema di tornelli, un piano accantonato qualche anno fa proprio in ragione del ‘No’ delle Belle Arti.