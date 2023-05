Stazione paralizzata Ritardi di ore ai binari e treni cancellati

di Giorgia De Cupertinis

Disagi, ritardi e preoccupazioni ‘esondano’ anche in stazione a Bologna. Dove ieri mattina, a causa del maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna, i passeggeri in attesa ai binari hanno dovuto fare i conti con ben più di una criticità. A causa delle avverse condizioni meteo, infatti, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Faenza e Forlì (linea Bologna–Rimini), Castelbolognese e Ravenna (linea Bologna–Ravenna), Faenza e Ravenna, e fra Lavezzola e Ravenna (linea Ferrara–Ravenna): una sospensione necessaria "per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno – ha comunicato Rfi – dovuto alle forti e prolungate piogge" e che ha visto come conseguenza "la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, deviazioni, rallentamenti e l’attivazione, dove possibile, di servizi bus sostitutivi".

Un’ennesima giornata di passione è così tornata – a sole due settimane di distanza dal deragliamento del treno merci a Firenze che bloccò il traffico ferroviario – a mettere nuovamente in ginocchio pendolari e viaggiatori. Gli stessi che, lungo il corso della giornata hanno riempito l’ingresso di piazza delle Medaglie d’Oro in cerca di informazioni, costretti a rivoluzionare improvvisamente i piani o a cercare un’alternativa per raggiungere la propria destinazione. "Dovevamo andare Rimini per il Macfrut (la fiera del settore ortofrutticolo, ndr), ma il nostro treno ha un ritardo di oltre novanta minuti. Lì abbiamo un convegno importante da seguire per lavoro – spiega Mariella Ronga – ma abbiamo scoperto i disagi quando eravamo ormai partite da Roma. Ora dobbiamo trovare una soluzione per raggiungere i nostri colleghi".

Al suo fianco, incolonnate in fila, ci sono le colleghe Paola Parmigiani e Antonella Giuliano: "Abbiamo – confermano – decine e decine di persone davanti a noi prima di riuscire a parlare con l’assistenza. Ci indicheranno qual è il bus sostitutivo per raggiungere Rimini, unica soluzione per arrivare alla meta". Sguardi fissi al tabellone, anche per Gabriella Pizarro e Marco Casiccia la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. I due giovani, infatti, stavano tornando dopo qualche giorno di pausa nel capoluogo emiliano: "Non ci siamo goduti Bologna con il sole, questo è certo – specificano i due ragazzi – e in più i disagi dovuti al maltempo si sono riversati a cascata anche sul viaggio di ritorno verso casa. Arrivare in stazione e vederla affollata di persone, con treni in ritardo, non mette di certo di buon umore, ma incrociamo le dita".

Un vero e proprio "viaggio interminabile", così lo definisce Sonia Mattioli, raccontando i disagi vissuti fin dalle prime ore della mattinata: "Sono partita – racconta – alle sei da Senigallia, poi sono arrivata a Rimini e da lì mi hanno fatto prendere il treno per Ravenna, ma hanno annullato la partenza. Alla fine, ho trovato un van per raggiungere Bologna e da qui ho il treno per Milano centrale. Una situazione che ha creato tantissimi disagi, anche per tutte quelle persone che si muovono per andare a lavorare o avevano oggi un impegno improrogabile". Fa eco Nicol Cipriani: "Un’odissea – attacca – dai primi ritardi fino agli autobus sostitutivi: sono arrivato in stazione a Rimini e dovevo raggiungere Bologna per salire su un flixbus alle 11.30 con destinazione Rotterdam. Ho reclutato altre persone in stazione per arrivare qui in taxi, ma sono arrivato comunque in ritardo e ora mi toccherà raggiungere Milano per muovermi da lì".

Dalle 19.30, ultimati con esito positivo i controlli da parte dei tecnici di Rfi, la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa fra Forlì e Faenza (linea Bologna – Rimini) e fra Faenza e Ravenna (tratte Russi – Granarolo e Granarolo-Lugo-Lavezzola). Il traffico resta ancora sospeso fra Russi e Lugo (linea Castelbolognese – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna), dove continua il monitoraggio delle squadre tecniche in attesa che si creino le condizioni per avviare le attività di verifica ed eventuale ripristino dell’infrastruttura.