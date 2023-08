"Stazione senza ascensore, è un’odissea"

"Ogni volta è una gara contro il tempo, e spesso perdo". Erika Muratori, 28enne di Sasso Marconi, disabile dall’infanzia per una malattia congenita non correttamente diagnosticata, è capace di una vita autonoma, grazie a una carrozzina elettrica con la quale si muove fra la sua abitazione e tutti i luoghi che frequenta nella sua vita quotidiana. Spesso una vita a ostacoli, che contesta e che quando può elude con grande capacità di adattamento. Ma l’assenza di un ascensore o di un montascale, o anche di una rampa percorribile, tra i due binari della stazione di Sasso proprio non riesce a superarla. "Nella stazione c’è un sottopasso che permette di passare da un binario all’altro in sicurezza. Ma è un passaggio utilizzabile solo da persone capaci di fare le scale. Io non ci riesco e quindi quando il display della banchina avverte che invece che sul consueto binario 1 il treno arriverà sul binario 2 per me scatta un grosso problema. Perché arrivare dall’altra parte richiede che io esca dalla stazione, raggiunga il passaggio a livello stradale, lo attraversi per poi rientrare in stazione dalla parte opposta. Una manovra che oltre al pericolo richiede anche tempo. E spesso il tempo non c’è perché mi trovo bloccata dalle sbarre e perdo il treno".

Eppure, racconta Erika, fino a qualche tempo fa a servizio di persone con mobilità limitata c’era un ‘montascale’: apparecchio meccanico che con una piattaforma elettrica permetteva di superare il dislivello dei gradini. "Per ragioni che non conosco, non c’è più e questo è un problema che va superato, e non solo per me, ma per tutti", sottolinea Erika, che ha trovato udienza dai consiglieri regionali Michele Facci (Lega) e Marta Evangelisti (FdI) che ieri mattina hanno presentato interrogazioni al consiglio regionale chiedendo le ragioni della rimozione del montascale e l’interessamento di Rete ferroviaria italiana per il ripristino delle condizioni di accessibilità della stazione. A sua volta Rfi chiarisce che la stazione di Sasso è già inserita in un piano di abbattimento di barriere e di ristrutturazione generale che oltre ad altri aspetti strutturali prevede l’installazione di un ascensore.

Un progetto che sarà pronto entro l’anno e condiviso con l’amministrazione comunale. E nel frattempo, con Rfi che riconosce l’importanza del problema generato dall’eliminazione dei montascale spesso vandalizzati e malfunzionanti, si sottolinea la disponibilità della ‘Sala blu’: servizio che con comunicazione anticipata telefonica della partenza, anche per la stazione di Sasso potrà evitare il cambio di binario che genera il problema segnalato da Erika Muratori.

Gabriele Mignardi