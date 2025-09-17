La stazione, crocevia di tutto. Benvenuti nei 2 mondi: sopra le attività sold out, sotto i tanti spazi da riempire

Bologna, 17 settembre 2025 – Per qualcuno è la grande incompiuta. Per altri un labirinto da cui uscirne è un’impresa. Per altri ancora è comunque la svolta che permette di accorciare con le Frecce di Trenitalia e Italo le distanze con Milano, Firenze, Roma o Napoli (la dorsale più servita), con 216 treni al dì nel giorno feriale medio. Benvenuti nel sottosuolo della stazione Alta Velocità di Bologna. Qui dimenticatevi il ritornello di Lucio Dalla “nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino”, perché basta sbagliare un bivio o decidere di non prendere l’ascensore che si rischia di ritrovarsi a girare come trottole. Su è giù dalle scale mobili alla ricerca dei binari 16-17-18-19, quelli del’Alta Velocità. E anche spostarsi dal ’16-17’ al ’18-19’ per i neofiti non è proprio un gioco da ragazzi. Pure muoversi tra binari, Hall Av e terra di mezzo – il kiss&ride, dove sostano taxi e auto private – non è subito intuitivo. Bisogna prenderci la mano, tant’è che basta fermarsi all’imbocco di una delle tante scale mobili per notare facce smarrite e persone che ti chiedono come arrivare al binario 16 o al 17, catapultandoti in una dimensione pre-Google Maps dove ancora si chiedevano informazioni per vie e strade.

Volendo salire alla stazione di superficie, per prendere la coincidenza o comprare un giornale, bisogna mettere in preventivo almeno 15 minuti tra su e giù e indicazioni non sempre facili da tradurre. Un problema che in verità il Gruppo Fs ha ben presente. Arrivati su, con affaccio su piazza Medaglie d’Oro, il mondo cambia. E stride con quello che giù è rimasto un non luogo come descritto dal sociologo Marc Augé. Se sotto ci sono un solo bar (Mokà di Chef Express) e la new entry Vecchia Malga (che c’è anche su) con mega panini alla mortadella a 5,5 euro e nella hall poche sedute rispetto agli spazi (molti ancora vuoti), sopra è tutta un’altra storia. Nel sottosuolo si scende, si prende il treno, al massimo un caffè al volo (o la famosa rosetta). Sopra, i locali sono sold out e c’è l’imbarazzo della scelta tra bar, negozi, caffè, pizzerie, ma anche edicole e una libreria. E nel viavai di una stazione crocevia d’Italia si fa i conti anche con la memoria di una città: il cippo che ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della Strage del 2 agosto 1980 e l’orologio, fuori, fermo alle 10.25 per non dimenticare la barbarie neofascista. Perché la stazione Alta Velocità inaugurata nel 2013 dopo otto anni di lavori, scavi nella pancia della Bolognina, con proteste dei residenti, non è riuscita a diventare il gioiello della rete ferroviaria italiana?

I negozi crescono, ma soprattutto di sopra. Questioni tecniche (è più dura fare i lavori giù), “ma soprattutto di richieste”, spiegano da Grandi Stazioni Retail. Morale: è più facile sviluppare la stazione storica “che dialoga con la città”, rispetto alla “pancia” della stazione che accoglie solo gli utenti del’Alta Velocità. Del resto, anche il kiss&ride, la terra di mezzo dove sostare con l’auto (i primi 15 minuti, con flessibilità!, sono gratis) e dove arrivano i taxi, non ha ancora ingranato al massimo con i saluti romantici vista scala mobile. Superata, invece, la sosta selvaggia su via Carracci, grazie al cordolo-divisore. Ora non ci si perde nel caos delle auto, ma nella folla in coda per il People Mover che collega la stazione con l’aeroporto. Folla da smistare verso il bus-navetta 943 Marconi Express se una delle monorotaie si ferma (come ieri).