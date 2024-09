Stefania Pisani non corre col Pd: "Mai accettata la candidatura"

Stefania Pisani, segretaria generale di Filctem-Cgil Bologna, non sarà in lista con il Pd alle imminenti elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Cadono quindi le ipotesi riportate dal nostro giornale su una sua possibile corsa politica. "Non ho mai accettato la candidatura", questa la sua smentita dopo le indiscrezioni. Pisani è una esponente sindacale molto nota a Bologna, è da tempo infatti in prima linea per la vicenda spinosa di La Perla, azienda in forte crisi che è all’indice delle attenzioni politiche e sociali per le sue implicazioni ed evoluzioni territoriali. La vertenza La Perla ha fortunatamente portato alla ripresa della produzione da parte di 28 maestranze, la scorsa settimana. Al Mimit è stata consegnata una prima definizione tra le procedure in essere, quella italiana e quella inglese, per poter riniziare a produrre. Prossimo incontro a Roma il 16 settembre.