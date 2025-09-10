L’ultimo saluto a Stefano Benni: la camera ardente nel cortile dell’Archiginnasio a Bologna. I suoi brani letti alla Camera dei deputati

Bologna, 10 settembre 2025 – La scomparsa dello scrittore Stefano Benni ieri ha scosso il mondo della cultura e non solo. Messaggi di lutto sono arrivati per tutta la giornata in ricordo di questo bolognese illustre nel panorama italiano e internazionale, morto a 78 anni dopo una lunga malattia.

Ci si accinge ora a dargli l’ultimo saluto. Il Comune di Bologna comunica che “la camera ardente si terrà nel Cortile dell’Archiginnasio (piazza Galvani, 1) sabato 13 settembre dalle 11 alle 17. Alle 11 si terrà un momento istituzionale e commemorativo”.

Oggi tra l’altro alla Camera dei deputati, al momento della ripresa dei lavori attorno alle 16, sono stati diversi i deputati, di ogni schieramento, intervenuti in Aula per ricordarne la grandezza letteraria, il legame con Bologna. Numerosi gli interventi accorati e le letture dei suoi brani, come il deputato dem Virginio Merola che ha letto degli stralci dei suoi scritti, in particolare sul 2 agosto a Bologna scritto nel trentennale della strage.

Gli interventi dei deputati

Il ricordo a Montecitorio. A presiedere la seduta il vice presidente della Camera Giorgio Mulè. Interviene per primo il deputato del M5s Raffaele Bruno, leggendo un testo che "parla di un altro grande artista, Van Gogh, e dell'importanza di celebrare gli artisti e contribuire alla loro felicità quando sono ancora tra noi - perché spiega Bruno - queste sono le parole del figlio di Stefano: una cosa che mio padre mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti".

"Ci lascia testi importanti, romanzi indimenticabili, ha avuto un rapporto con Bologna, la mia città, e anche con i suoi sindaci, severo e insieme ostinato, di severa delusione e di ostinata speranza", ricorda Virginio Merola del Pd. "Ritrovo questo rapporto leggendo anche due brani del suo testo sul 2 agosto a Bologna, scritto nel trentennale della strage. Il figlio di Benni ha chiesto di ricordarlo leggendo i suoi scritti, lo faccio volentieri e leggo". "Un tessitore di risate, di riflessioni", lo definisce Simona Bordonali della Lega. "Un narratore che ha saputo affascinare lettori giovani e meno giovani, intellettuali e semplici amanti della lettura grazie a un linguaggio che mescolava ironia, fantasia, neologismi e satira sociale. Poesia, teatro, giornalismo passando per la sceneggiatura e la regia, i suoi scritti non solo intrattengono ma invitano una riflessione attenta sulla realtà. In 'Bar Sport' scriveva: al bar sport tutti sanno tutto ma nessuno sa niente, però se non ci fosse il mondo sarebbe molto più triste. Un invito oggi più che mai a ritrovare nella leggerezza e nell'ironia lo spazio per condividere, sorridere insieme e resistere alla banalità".

"Onirico, spensierato, malinconico, in qualche modo profetico come nel suo romanzo 'Terra!', dove racconta un mondo scivolato in una guerra mondiale a pezzi, dove si creano le più assurde alleanze. La sua satira, pur fatta da sinistra, non aveva pesantezza ideologica", sottolinea Ilaria Cavo di Noi moderati. "Chi lo ha letto sa che dietro la sua ironia c'era una certa malinconia, tristezza. Lui stesso diceva, come sono belli i libri che fanno piangere e ridere allo stesso tempo". "Ci ha insegnato che ridere può essere un atto politico, ha dato parole a un paese che spesso finge di non vedersi, con la leggerezza della poesia e con la forza della denuncia. Una delle voci più originali e amate della nostra letteratura", ricorda Valentina Grippo di Azione. "Sguardo critico e satira pungente, ma con quella tenerezza che appartiene a chi ama profondamente la vita e le persone". "Abbiamo amato Stefano fin da giovanissimi perché ci faceva ridere tanto, abbiamo riso tanto ma anche sognato grazie alla sua immaginazione e amato il suo idealismo", Francesca Ghirra di Avs cita un passaggio dal romanzo distopico 'Baol': "se i tempi non richiedono la parte migliore di te inventa altri tempi. Noi di Avs lo salutiamo con l'impegno di inventare altri tempi, senz'altro migliori di questi". Chiude la commemorazione Mauro Del Barba di Italia viva: "Lascia un vuoto profondo nella nostra cultura ma ci consegna anche un patrimonio di opere che continueranno a parlarci nel tempo. Ha saputo raccontare con straordinaria ironia l'Italia degli ultimi decenni, una satira mai cinica ma sempre animata dall'affetto, dalla volontà di riflettere e stimolare una coscienza critica".

I libri di Benni

Lo scrittore, umorista, giornalista e drammaturgo si è spento alla casa di riposo per artisti Lyda Borelli, al Meloncello, dopo il ritiro a vita privata, a causa di una malattia che negli ultimi tempi gli impediva anche di parlare.

Tra i suoi libri più conosciuti e famosi si ricordano Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia dei celestini, Baol, Comici spaventati guerrieri, Saltatempo, Margherita Dolcevita, Spiriti, Il bar sotto il mare e Pane e tempesta. I suoi libri sono stati tradotti in più di 30 lingue. Ha collaborato con i settimanali L'Espresso e Panorama, con i satirici Cuore e Tango, i mensili Il Mago (dove esordì e dove pubblicò a puntate parte di Bar Sport) e Linus, i quotidiani La Repubblica e Il manifesto. Ma il suo esordio sul Resto del Carlino.