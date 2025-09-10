Stefano Benni e gli esordi con il Carlino nel 1972: “I suoi Giochi unici e divertenti”

Bologna, 10 settembre 2025 – Bologna, 1972, redazione de il Resto del Carlino. Stefano Benni (morto l’8 settembre 2025 a 78 anni) si aggira in redazione con Lotta Continua sotto braccio. In quel periodo collabora con Carlino Sera, una ‘palestra’ per i collaboratori del quotidiano bolognese. “Stefano Benni aveva 24-25 anni, lavorava al piano terra, con Gualtiero Vecchietti – esordisce Italo Cucci, giornalista ed ex direttore di Quotidiano Nazionale, Guerin Sportivo e Corriere dello Sport-Stadio –. Nel 1971, direttore era diventato Girolamo Modesti, un uomo di destra, la destra americana”. Quando Modesti vide quel ragazzo dalla cui giacca spuntava Lotta Continua, sobbalzò, come racconta ancora Cucci: “’Ma chi è quello?’, mi chiese Modesti. Gli risposi che era un collaboratore non assunto, e lui replicò: ‘Non facciamolo più entrare, che vada via’”. Il punto è che Cucci leggeva i pezzi di Benni su Carlino Sera, un foglio che usciva al pomeriggio, verso le 15 in edicola, “ed erano divertentissimi. Quindi dissi al direttore: ’Mandarlo via, non ha senso, lo prendo io allo sport così non ti crea imbarazzi. Lui accettò, avevamo un bel rapporto, e presi Benni con me”. Ad agosto 1972, arrivarono le Olimpiadi di Monaco: “Gli affidai una rubrica quotidiana, aveva uno sguardo e un’ironia unici”.

Italo Cucci (a sinistra), ex direttore di Quotidiano Nazionale e Guerin Sportivo, 'lanciò’ Benni (a destra) nel giornalismo dalle colonne del Carlino

Così, andando a scartabellare le collezioni del Carlino, si trovano una divertentissima descrizione delle ragazze del nuoto statunitensi e australiane, definite “bimbone ad elica, dolcissime, clorate e inaffondabili. Quelle che a quattro anni si alzano al mattino a fare 30 vasche, e a sei anni dicono ai parenti: ’Da grande voglio fare la bimba prodigio”. E ancora, l’odissea di Timothy Feruka, un pugile dello Zambia, peso minimosca, “alto un metro e undici centimetri” ma fortissimo, che non viene riconosciuto dalla security e viene fermato all’ingresso. Ma lui “passa fieramente tra le gambe del custode”. Forse non politicamente corretto (allora c’erano altre sensibilità), ma divertente ancora oggi.

Con l’attentato ai Giochi olimpici organizzato da Settembre Nero contro gli atleti israeliani, c’è poco da ridere, e la rubrica di Benni si ferma. Non la sua carriera al Carlino, però. “È arrivato all’assunzione – ricorda Cucci –. Se c’è una cosa che mi è dispiaciuta, e che lui ha sempre omesso di aver cominciato a scrivere sul Carlino. Era entrato in un’area progressista, ed era una cosa da non far sapere”.

Non solo, l’approdo a Mondadori con il primo libro Bar Sport, arriva “grazie al grande Luca Goldoni, che lo segnala alla Mondadori. E lì è iniziato il suo successo, peccato che non ne abbia parlato mai”.

Ma che ricordo mantiene di Benni? “Quando l’ho conosciuto era spiritoso, brillante, divertente. Essendo un collaboratore non si allargava più di tanto, ma abbiamo passato mesi divertendoci – continua Cucci –. Faceva delle vignette, con un tratto stilizzato. Devo averne ancora da qualche parte. Quando passai al Guerin Sportivo, nel 1975, gli feci fare qualcosa, poi il successo se l’è portato via, diciamo. Ho saputo tardi che stava male, mi sarei fatto vivo, il silenzio attorno a lui mi ha colpito”.