Morte di Stefano Benni: addio al grande architetto di Bar Sport e mondi fantastici

Bologna, 9 settembre 2025 – Addio all'inventore della Luisona, la decana delle paste, e si trovava nella bacheca dal 1959, ormai evitata da tutti all'interno del Bar Sport, uno dei suoi racconti più famosi. E ancora, l'architetto di mondi così lontani, eppure così simili ai nostri, come in Elianto e La Compagnia dei Celestini.

Se ne è andato all'età di 78 anni, Stefano Benni, scrittore, umorista, giornalista e drammaturgo tra i più amati della letteratura italiana contemporanea. Si spento alla casa di riposo per artisti Lyda Borelli, al Meloncello e la notizia è stata confermata da Feltrinelli.

Da alcuni anni si era ritirato a vita privata, segnato da una lunga malattia. Caro amico di Daniel Pennac, con cui condivideva la visione satirica del mondo, Benni ha conquistato generazioni di lettori con uno stile ironico, visionario e profondamente legato all'attualità. I suoi libri, tradotti in oltre trenta lingue, hanno avuto un grande successo anche all'estero. Tra i titoli a lui più cari, come dichiarava spesso, c'era Blues in sedici.

Nato a Bologna nel 1947, ma cresciuto tra i paesaggi dell'Appennino, Benni amava raccontare con ironia la propria formazione: "Molte parti della mia biografia sono inventate, è un modo di difendere la mia 'privatezza'", spiegava.

Il soprannome di Lupo derivava dalle notti trascorse a ululare in compagnia dei suoi cani, un ricordo che lui stesso definiva "una bellissima follia notturna". Poliedrico anche a teatro, aveva collaborato con Dario Fo e Franca Rame e nel 2012 aveva esordito nella regia con Le Beatrici, presentato al Festival di Spoleto. L'anno seguente firmò Il poeta e Mary, un intreccio di musica e parole sul valore sociale dell'arte.

Nel 2017, in occasione dei suoi settant'anni, aveva liquidato con la consueta ironia la richiesta di un bilancio: "Non faccio bilanci, chiedimelo ancora tra sett’anni".

A giugno di quest’anno, nell’ambito del Festival dei Portici, la ‘sua’ Bologna gli aveva dedicato ‘Viaggio a Stranalandia’: in piazza Maggiore si erano alternati artiste e artisti, attrici, attori, scrittori e testimoni della cultura delle idee e della letteratura, che prestarono la loro voce e la loro musica ad Osvaldo, alle Tre Sirene, al Rigario, allo Sbronzolo e al Topo Cagone, all’Albero Nuvola, alla Gallina Intelligente e al Gorilla Vaichesei, giusto per citare solo alcuni dei favolosi abitanti dell’isola misteriosa, ognuno protagonista di un ritratto scritto da Benni.